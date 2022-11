A finales de este mes iniciará la restauración de los murales de Palacio de Gobierno: Martínez

La Secretaría de Infraestructura (SI) concluyó los trabajos de reparación de los vicios arquitectónicos que provocaban daños a los murales de Palacio de Gobierno, por lo que a finales de este mes especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) comenzarán con la restauración de la obra pintada por el artista ya fallecido Desiderio Hernández Xochtiotzin, informó el titular de la Secretaría de Cultura (SC) del estado, Antonio Martínez Velázquez.

De hecho, agregó que en estos momentos se realiza la adquisición de los materiales solicitados por los restauradores para que a más tardar la última semana del mes en curso comiencen a trabajar en este proyecto, que contará con una inversión de 1.2 millones de pesos aportados de manera bipartita por la Federación y la administración estatal.

“El Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencopram) nos mandó una lista de materiales que cotejamos con el hijo del maestro Xochitiotzin, quien la aprobó, porque por ejemplo la cal no puede ser cualquier cal sino la que usaba el autor y no es tan fácil de conseguir, por eso hemos estado viendo a proveedores”.

Informó que el gobierno del estado ya contrató a los cuatro restauradores Cencopram que se encargarán del trabajo, “esperamos que lleguen a finales de este mes, están comprometidos para hacer su trabajo en tres meses, se van a quedar a vivir en Tlaxcala para terminarlo”.

La restauración de los murales de Palacio de Gobierno fue anunciada en febrero pasado con motivo de conmemorar el centenario del natalicio de Desiderio Hernández Xochitiotzin, sin embargo, el proyecto se ha ido retrasando por diversos motivos.

“Se atrasó la obra civil y luego vinieron actividades como el tiro con arco, las fiestas patrias y ahorita que estamos más tranquilos y el edificio ya no tiene ese uso, además ya se entregó formalmente la obra civil que hizo la Secretaría de Infraestructura”, explicó el funcionario.

En este caso, los trabajos consistieron en reparar “vicios arquitectónicos” que tenía en inmueble y ocasionaban daños a los murales. “En el Salón Gobernadores se cambiaron los balcones y la posición de las puertas porque en el diagnóstico que se hizo junto con el INAH se detectó que esos balcones eran los que filtraban la humedad a los arcos. También se modificaron unas bajadas de agua dentro de Palacio y se colocó una cala en la pared de Oficialía Mayor”, abundó.

Martínez Velázquez comentó que hay por lo menos dos propuestas para realizar el trabajo. “Una, que la restauración se haga de un jalón, lo que implicarían no cerrar el edificio sino por lo menos tapar los dos paneles afectados y después en una segunda etapa continuar con una pequeña bajada de agua que había en el mural del encuentro de los pueblos, que es el que baja de la escalera”.

La otra alternativa es que se restaure “una por una (de las pinturas) para no cerrar nada, pero no es algo que me toque decidir a mí, sino a los especialistas. Nos interesaría la primera propuesta para que inicie pronto la restauración y se concluya en febrero” de 2023, mes en que nació el autor hace 100 años.