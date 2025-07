A empresas de tecnologías de la información se les dificulta contratar personal: Clustec

Si bien el sector de tecnologías de la información ha crecido 30 por ciento en los últimos años en Tlaxcala, las empresas enfrentan el problema de rotación de personal por la oferta de mejores salarios en Ciudad de México o Monterrey, así como dificultad para contratar egresados en esta área.

- Anuncio -

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del Clúster de Tecnologías de la Información de Tlaxcala (Clustec), Óscar Atriano Ponce, quien refirió que después de la pandemia este sector ha crecido bastante y a la fecha hay dos empresas de esta entidad que son grandes proveedoras a nivel nacional.

Por ello, dijo que el Clustec ve con agrado que se fomente la educación dual en el nivel medio superior y superior en la entidad para impulsar a la enseñanza y al sector productivo, pues las 15 empresas afiliadas a este clúster tienen demanda de servicios tanto en Tlaxcala como en otras entidades de la República mexicana y el extranjero.

“Tenemos un crecimiento de alrededor del 30 por ciento y venimos en una parte sostenida.

- Advertisement -

Lo que vemos es que las empresas que están en el clúster están cada vez más fuertes y si bien no hemos lanzado una campaña de afiliación, sí observamos que cada vez hay nuevas empresas (alrededor de 15) y ahí tenemos un trabajo pendiente para invitarlas a que se unan para tener una representación aún más fuerte”, comentó.

Atriano Ponce refirió que las empresas del Clustec dan empleo a cerca de 500 personas y proveen de servicios a tiendas de conveniencia, televisoras, cerveceras y negocios de comida que tienen franquicias en el país.

“Lo más demando son los RP (Relying Party, sistema o servicio que confía en la información de identidad proporcionada por un proveedor) y una marca que trabajan principalmente las empresas es Oracle, pero en la región el RP que predomina es para la industria automotriz. Además, tenemos una empresa muy fuerte en Tlaxcala que trabaja con un RP de Microsoft, esos son los tres principales RP”.

- Advertisement -

En cuanto al personal en este tipo de empresas, mencionó que es bien complicado contratar trabajadores, debido a que cinco de cada 100 egresados de las carreras de tecnologías son para el tema de desarrollo de software.

Detalló que este clúster agrupa principalmente empresas de desarrollo de software; sin embargo, hay varias especialidades como son redes de computadoras, comercialización, reparación de computadoras y sistemas operativos. “Entonces, nosotros tenemos una parte del sector de tecnologías inmersas en el clúster, pero sí es complicado obtener talentos y por eso nos acercamos a eventos de educación dual porque a través de este modelo podemos especializar a los estudiantes antes de que se gradúen”.

De esta manera, ahondó, cuando se gradúan en el sistema de educación dual, los jóvenes ya pueden decir que tienen un año, año y medio o en el mejor de los casos dos años de experiencia dentro de las empresas, y “eso ayuda mucho al sector para captar egresados”.

Óscar Atriano atajó que la escasez de trabajadores no es un tema del sector educativo ni de los alumnos, “es un tema natural porque las universidades y los Cecyte educan en un tronco común, de manera general, por lo que cuando llegan a las empresas no están especializados. Así que de manera natural va a haber una brecha que no es por falta de talento o de preparación ni de la universidad, pero eso se puede cubrir con la educación dual en lo que necesita la empresa”.

De igual manera, indicó que de los 500 trabajadores, 300 son locales y 200 vienen de otros estados, “pero también nosotros, como estado, exportamos mucha mano de obra. Tenemos un problema fuerte de rotación porque trabajamos con nuestros ingenieros y de repente reciben ofertas de otros estados, en Ciudad de México o Monterrey, y se van”.

“Aunque captamos muchos acá, tenemos que ir reponiendo porque migran a otros estados con mejores inversiones económicas”.

Atriano Ponce apuntó que los salarios dependen de la especialidad tecnológica, pero de manera general un recién egresado de educación dual percibe de 12 a 15 mil pesos mensuales y los más consolidades ganan de 60 a 70 u 80 mil pesos.