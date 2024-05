A comer longaniza en Tlaxcala capital.

A comer longaniza, convoca la familia mestiza. No solo porque se trata de un platillo no declarado patrimonio cultural inmaterial, sino porque aporta nutrientes al cuerpo que se convierten en medicamento o predicamento, asegura Teutila. Una de las representantes, si no la más importante de la cultura tlaxcalteca.

Sábila no se queda atrás. Descendiente de la casa de Tizatlán, es un ejemplo vivo del carácter de quienes vivieron al acecho de tribus como los aztecas y luego los poblanos. No ha cejado jamás de luchar por la independencia y autonomía de su territorio. Inteligente, bella y combativa.

Qué decir del ejército comandado por Jicotencal y la tropa de Margarito Pérez de Zacatelco y Tránsito de Atligüecha. Bajos de estatura, cuerpos fornidos como jugadores de fútbol americano, músculos que bajan del pecho al estómago. Pero dignos representantes de la intelectualidad.

La clase política los quiere desprestigiar poniendo en duda su integridad. No les preocupa, al contrario, consideran que así como una mano tiene cinco dedos, todos son diferentes, pero unidos se convierten en el puño. Hoy profetizan el futuro de la capital.

Una capital que el y la edil de Morena del último trienio (2021–2024) no tuvieron la capacidad de brindar seguridad a la ciudadanía. Creció la delincuencia del fuero común. Los servicios públicos, sobre todo el agua, entraron en crisis. Las licencias de funcionamiento se fueron al cielo.

Entre los comerciantes se cuenta que durante los últimos días desciende la violencia en la capital porque muchos políticos se van a las campañas. Pero aumenta la delincuencia por los que se fueron a las campañas.

Las grasitas y los clalitos

Sábila comenta que la capital del estado es un asentamiento diseñado y construido por los españoles. Su cosmovisión demandó un centro para reunir el poder político y el religioso. El ayuntamiento y el obispado. Y, en el mismo lugar, el gobierno de indios.

Los cuatro señoríos Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlan y Quiahuiztlan se ubican en peñascos como lo indica la raíz primitiva del vocablo Texkalli=Lugar entre los peñascos. Son los españoles que los bajan y, previa desviación del río Zahuapan, construyen el asentamiento donde ahora está.

En términos electorales, a partir de la reforma político=electoral que realiza Mariano González Zarur y aprueba el Congreso, se reducen de 19 a 15 distritos electorales uninominales. Los distritos I y II pasan a ser el distrito VII, en el que coinciden los territorios del ayuntamiento y el distrito local electoral.

La capital se integra por 12 pueblos, incluido el de Tlaxcala. Más La Trinidad Tepehitec, Ocotlán, San Buenaventura Atempan, San Diego Metepec, San Esteban Tizatlán, San Gabriel Cuauhtla, San Hipólito Chimalpa, San Lucas Cuauhtelulpan, San Sebastián Atlahapa, Santa María Acuitlapilco y Santa María Ixtulco.

La migración interna impulsa la creación de siete colonias: La Joya, Loma Bonita, Tlapancalco, El Sabinal, San Isidro, Loma Xicohténcatl y Adolfo López Mateos. En ese territorio viven alrededor de 100 mil personas. Se trata de una zona conurbada.

En las dos últimas elecciones (2018 y 2021), Morena aparece como competidor con candidatos de múltiples partidos, particularmente del PRI. Se requieren 16 mil votos para convertirse en presidente municipal y 22 mil para ser diputado local. Ninguna de las últimas ganadoras de ese distrito tiene tal arrastre, han sido arrastrados.

Bistec de puerco

Teutila destaca que es interesante recordar lo que ocurre con las elecciones en Tlaxcala capital a partir de 1998 que se produce la primera ruptura entre la familia revolucionaria local. Se han sucedido en el Poder Ejecutivo colores y partidos políticos que se rentan o se venden al mejor postor.

Mientras el Poder Ejecutivo pasa a manos del PRD, el ayuntamiento queda en poder del nieto de un prócer del siglo antepasado. Un apellido cobijado bajo las siglas del PRI: Víctor Hugo Cahuantzi es presidente municipal entre 1998 y 2001.

Ante el peso que adquiere el priista vestido de perredista, Alfonso Sánchez Anaya, Tlaxcala capital se convierte en ariete y contrapeso bajo la sombra de Beatriz Paredes. En 2001 se alza con el triunfo Héctor Ortiz, pero la deja un año después en manos de la suplente.

La gubernatura regresa a manos del PRI vestido de azul, la presidencia municipal queda en manos de un joven viejo de la colonia La Joya: Benito Hernández (2004=2007) y en 2007 le sucede la candidata del PRI, Lorena Cuéllar Cisneros y le entrega a un joven llamado Pedro Pérez. En el gobierno estatal había regresado el PRI.

EL panismo gana la capital con uno de los llamados “cuatro fantásticos”, personajes que le prestaron la franquicia a Héctor Ortiz para hacerse gobernador y ellos secretarios del gabinete, por cierto el segundo de a bordo es el actual aspirante al senado por el PVEM.

En 2018, con el PRI todavía en el gobierno estatal, es presidenta municipal Anabell Ávalos, quien compite por la gubernatura en 2021 y deja en su lugar a Mildred Vergara 2018=2021. Una cosa parecida ocurre en 2021 cuando el presidente electo Jorge Alfredo Corichi le deja a Maribel Pérez la presidencia, porque se va a la campaña de Marcelo Ebrard.

Chuletas ahumadas

Jicotencal afirma que en 1998 la soberanía =es un decir= se integra con 32 diputados y diputadas locales, 19 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional, alguien descubre que se podía aplicar la fórmula de lo mismo, pero más barato, y reduce la representación de mayoría relativa a 15 distritos y 10 de representación proporcional.

Tlaxcala tiene dos distritos (I y II). En 1998 se convierten en diputados los priistas Carlos Bailón y Héctor Vázquez, tres años después suben a dos chamacos: Antonio Velázquez y Víctor Hugo Cahuantzi. En 2004, se adelanta la competencia que se daría 17 años después y son legisladoras: Lorena Cuéllar y Anabell Avalos.

La Legislatura de 2007 es histórica porque se ejecuta una venganza y se deja al tricolor sin un solo diputado de mayoría relativa, hacen diputados a Edgar Carvajal y Víctor Hugo Cahuantzi, pero en la pena lleva la penitencia y tres años después regresa el PRI para recuperar los dos distritos con Ramiro Pluma y Héctor Martínez.

En el proceso de crear al Frankenstein, el gobierno priista pone a Marco Antonio Mena y María Guadalupe Cruz como diputados en 2013 y en 2017 cambia la distritación electoral y con un periodo muy corto =menos de dos años= Tlaxcala se reduce a un distrito, el VII que gana Enrique Padilla, en 2018 se lo lleva el Partido Encuentro Social con José Luis Garrido y en 2021 el Partido del Trabajo con Gabriela Brito, los dos últimos cobijados por Juntos Haciendo Historia

Longaniza casera

Para ganar la capital, refieren Tránsito y Margarito, se han inscrito representantes de varios partidos políticos, pero como ocurre a nivel federal, la competencia es entre tres y en una de esas entre dos, solo que no será entre Fuerza y Corazón por México y Sigamos Haciendo Historia, será Movimiento Ciudadano que entra con dos jóvenes con formación y experiencia

Fuerza y Corazón por México va con un priista, heredero de un apellido muy ligado a los gavilanes y a Beatriz Paredes Rangel: Héctor Martínez Zamora y una iniciada en la vida pública con el PRD de Alfonso Sánchez Anaya =sic= fue diputada y senadora, y repitió, pero con el PAN y ahora ese partido la cobija: Minerva Hernández.

Sigamos Haciendo Historia va con una exdeportista que gana fama y busca traducirla a la vida pública: Madaí Pérez y al ayuntamiento el heredero del güerito de rancho: Alfonso Sánchez, quien se ha distinguido como constructor inmobiliario y junto con su esposa, cercanos a la gobernadora.

Movimiento Ciudadano lleva como abanderado para la diputación del distrito VII a un joven de apellido de abolengo, pero de padres trabajadores que tuvieron un restaurante en la capital durante muchos años: Agustín Bretón Stankiewicz y se acompaña de otro joven que lleva mucha arena recorrida en las lides políticas, forjado en las filas morenistas: Luis Antonio Herrera.

La corrida solo será entre Sigamos Haciendo Historia y Movimiento Ciudadano, de la integración que tengan los candidatos dependerá el triunfo o la derrota.