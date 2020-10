Cambio en la CGE, ¿por qué luego del convenio firmado con Semarnat?

El 13 de octubre pasado se publicó en diversos medios de comunicación en el estado que el gobernador, con base en las facultades legales que tiene, decidió cambiar al titular de la Coordinación General de Ecología (CGE) y que se daba ya el nombramiento al señor David Guerrero Tapia para sustituir a Efraín Flores Hernández.

En la noticia, que aparece con el mismo texto en las publicaciones, se destaca que el nuevo coordinador General de Ecología de Tlaxcala “es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, y cuenta con experiencia laboral como delegado federal en Tlaxcala de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como subdirector de área de la misma dependencia.” El motivo del cambio no se menciona en las notas, pero sí se destaca que, en su mensaje, el nuevo coordinador “se comprometió a sumar esfuerzos con responsabilidad y honradez, al tiempo de señalar que los trabajos al interior de la dependencia se llevarán a cabo con apego a principios de transparencia y rectitud.”

Ante esto, asumiendo que no hay más noticia sobre este cambio que lo publicado en medios, no podemos dejar de hacernos al menos un par de preguntas: ¿Por qué un funcionario público tiene que anunciar –como si no fuera su obligación de entrada– que trabajará con responsabilidad y honradez y que la dependencia actuará apegándose a los principios de transparencia y rectitud? y ¿qué mensaje pudiera estar mandando el gobernador con este cambio?

El contexto nos remite, sin remedio, al día 28 de septiembre, en Puebla, cuando se firmó el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional y de Cooperación Técnica celebrado entre la Semarnat, la Conagua, la Cofepris, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, y los de cinco municipios de ambos estados, en respuesta, con tres años de retraso, a la Recomendación 10/2017 de la CNDH, sobre la necesidad de elaborar y llevar a cabo un “Programa Integral de Restauración Ecológica o Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac, donde se ubican los Ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, a corto, mediano y largo plazo.” Ese día, en su mensaje grabado y transmitido en video, ambos gobernadores tuvieron que reconocer que las acciones realizadas hasta entonces en torno al saneamiento de los ríos y de la Cuenca, se llevaron a cabo con gastos en medidas parciales, no oportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales para acciones que no sirvieron o que ni siquiera existieron. Habríamos de suponer, dado el mensaje del nuevo coordinador de Ecología, que se buscará no cometer los mismos errores.

Pero la segunda pregunta importa mucho también: ¿por qué el nombramiento de una persona licenciada en Relaciones Internacionales y con experiencia laboral en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no de alguien con especialidad o al menos experiencia en asuntos de ecología? Y esto nos remite, por un lado, a recordar los denodados esfuerzos del gobierno del estado de Tlaxcala por quedar bien, proteger y cuidar de todas las maneras posibles y, al parecer, a costa de lo que sea y de quien sea, a las industrias nacionales e internacionales instaladas en el territorio. Y, por otro lado, a las presiones que hubo aquí y siguen en Europa por parte de las y los congresistas europeos que estuvieron acá en diciembre y que constataron los efectos que varias de sus empresas están provocando en la devastación ambiental en la Cuenca.

Podríamos suponer entonces que, para este gobierno, más que alguien que sepa de asuntos de ecología, se requiere en este momento a una persona que tenga elementos para conciliar y armonizar la relación con las empresas, sobre todo las de inversión extranjera y pueda capotear lo que pueda desprenderse como problema, para las empresas por supuesto, entre la posible elaboración del Programa Integral de Restauración Ecológica, la aplicación del T–MEC y la firma que viene del Acuerdo Comercial México–Unión Europea.