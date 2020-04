80% de la industria del vestido detenida por falta de trabajo: Vicente Corral

El 80 por ciento de alrededor de mil 300 micro y pequeños talleres y empresas de la rama del vestido en Tlaxcala no tiene trabajo debido a que no hay demanda de prendas en el mercado por la crisis sanitaria del Covid–19, lo cual ha provocado preocupación en las personas dedicadas a este sector por la falta de ingresos económicos.

Lo anterior, lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido del Estado de Tlaxcala (AEIVET), Vicente Corral Mier, quien expuso en entrevista vía telefónica que la situación en este sector es difícil en este momento, al igual que para la sociedad en general, en virtud de que la producción de prendas ha disminuido porque no hay gente que compre.

“Los talleres y las empresas están parados porque no hay nada que hacer, sino no hay demanda, qué ofertamos[…] no hay nada porque todo está parado y la situación para el sector está muy complicada”, recalcó.



Corral Mier refirió que los organismos del sector privado de Tlaxcala trabajan en la integración de 10 puntos que presentarán al gobierno estatal para apoyar a las empresas a enfrentar la contingencia sanitaria del Covid–19.

“La intención es plantear una idea conjunta entre todas las asociaciones y cámaras, en eso estamos trabajando, cuesta que todos tengan la misma idea, pero al final es lo que tenemos que hacer porque las preocupaciones son las mismas de todos como pagar a los trabajadores, impuestos, energía eléctrica y todo”, sostuvo.

Vicente Corral repasó que en el primer trimestre del año las ventas en la industria del vestido tenían un comportamiento “regular, tampoco puedo decir que era una cosa boyante, pero ahí se estaba manteniendo todo”.

Sin embargo, a raíz de que inició el propagación del coronavirus en el país empezó la caída en la demanda de productos y lo que “tenemos ahora es una situación caótica, entendemos que debemos contribuir a guardarse en casa, a estar parados, porque tenemos que mirar por la salud de los empleados, pero todo esto se conjunta con el problema de que ya no hay trabajo, si no hay demanda nosotros no tenemos nada que ofertar[…] las tiendas y los tianguis están parados, entonces a quién le vas a vender”.

Puntualizó que algunas empresas todavía tienen algo de trabajo, sobre todo las que tienen programas del extranjero, pero han reducido al 50 por ciento la plantilla de trabajadores y toman medidas sanitarias como la sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial y de cubrebocas.

En contraparte, el 80 por ciento de mil 300 empresas y talleres está parado porque no tienen trabajo, “hablamos de micro y pequeñas unidades que trabajan desde casa en donde maquilan piezas para ellas o para una empresa de mayor tamaño, con lo cual no hay ingresos económicos y eso complicará la situación de las personas porque no creo que la crisis sanitaria se levante en un mes”.