75% de ayuntamientos sin integrar los consejos consultivos de turismo

75 por ciento de las Comunas de la entidad incumplen con la obligación de integrar de su respectivos consejos Consultivo Turístico Municipal, instancia que tiene como la finalidad integrar estrategias y mecanismo que impulsen el desarrollo turístico de los municipios.

De acuerdo al último informe de la Comisión de Turismo de la LXV Legislatura local, que preside la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips, únicamente 15 municipios han informado al Poder Legislativo sobre la integración del citado órgano, mientras que los 45 restantes están en omisión.

A casi un año de que iniciaron funciones las actuales administraciones municipales únicamente las Comunas de San Juan Huactzinco, La Magdalena Tlaltelulco, Ixtenco, Xalostoc, Contla de Juan Cuamatzi, Atltzayanca, Santa Ana Nopalucan, Zitlaltepec, Nanacamilpa, Ixtacuixtla, Apizaco, Chiautempan, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala y Tlaxco han informado al Poder legislativo sobre la integración del citado órgano.

El resto de los ayuntamientos incumplen con lo que se establece en la Ley de Turismo del estado de Tlaxcala, en su artículo 18, que prevé que los consejos consultivos turísticos municipales son órganos de consulta necesaria, asesoría y apoyo técnico en el que participan los sectores público, social y privado.

El Consejo Consultivo Turístico Municipal, estará integrado por el alcalde que fungirá como presidente, un representante de los prestadores de servicios turísticos por ramo, reconocidos y registrados en el Estado y que pertenezcan al Municipio con proyección turística; el Regidor encargado de la Comisión de Turismo, y los servidores públicos que el consejo o el presidente municipal determine, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

En cuanto a las atribuciones de los Consejos Consultivos Municipales menciona que deberán de concertar entre los miembros representativos del sector turístico, las políticas, planes, programas y proyectos turísticos del Municipio; ser órgano de consulta, asesoría y apoyo técnico a la Secretaría y al Consejo; colaborar para la actualización del inventario, mediante la sugerencia de bienes, recursos naturales, culturales y sitios de interés de sus municipios que deban ser incluidos; dar a conocer a la Secretaría y al Consejo, el anteproyecto del Programa Municipal de Turismo, con la finalidad de coadyuvar con las estrategias para impulsar de manera integral el desarrollo del turismo en el Estado.

Además, de promover la inscripción de los prestadores de servicios turísticos de cada Municipio en el Registro Estatal y Nacional de Turismo y poyar en la operatividad de todas las acciones de la Secretaría en sus respectivos municipios, situación que no se ha cumplido en la mayoría de las Comunas.