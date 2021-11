60 docentes del Conalep-Tlaxcala no cuentan con seguridad social, informa delegado sindical

Alrededor de 60 catedráticos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Tlaxcala no cuentan con seguridad social y la mayor parte de la plantilla académica, integrada por 178 docentes, no tiene la suficiente descarga horaria que le permita sufragar sus gastos.

Dichas necesidades fueron planteadas por la delegación del Sindicato Nacional de Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica (Sinadoco) al nuevo director general del subsistema en Tlaxcala, Moctezuma Bautista Vázquez, quien, de acuerdo con Raymundo Tolamatl Avendaño, representante sindical en el plantel de Amaxac, se comprometió a revisar la situación y darles una solución.

Refirió que estos dos asuntos también los presentaron ante Luz Vera Díaz, quien fue designada inicialmente por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros como titular del Conalep-Tlaxcala, sin embargo, debió dejar el cargo desde principios de este mes presuntamente porque no tiene título de licenciatura ni el perfil, por lo que la mandataria nombró a Moctezuma Bautista.

Una vez que se concretó el cambio, la delegación del Sinadoco se acercó con el nuevo funcionario para exponerle sus necesidades, abundó Tolamatl Avendaño. “Tuvimos un acercamiento y le dijimos que muchos maestros no cuentan con seguridad social y que se nos hizo una disminución en la descarga horaria en los periodos anteriores”.

En respuesta, Bautista Vázquez “nos dijo que primero vería cómo está la situación, pues no sabe cómo están distribuidas las horas y que son pocos alumnos, al parecer son mil 90 o algo así. Nos dijo que esperáramos a que revisara la situación y lo platiquemos para el próximo semestre”.

En el caso de la seguridad social, “me imagino que primero quiere entrevistarse con el ISSSTE y que también iba hablar con la gobernadora Lorena Cuéllar para ver cuánto dispone el estado para las aportaciones que debe hacer al instituto” para afiliar a los 60 docentes que faltan.

“Todavía faltan alrededor de 60 docentes que tengan seguridad social, pues de los 178 maestros adscritos en los tres planteles (Amaxac, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco) solamente tenemos ese derecho alrededor de 120. El nuevo director nos dijo que esta semana nos llamaría para darnos una cita y platicar con él sobre estos temas”, indicó el delegado del Sinadoco.

Respecto del relevo en la titularidad del Conalep-Tlaxcala, Tolamatl Avendaño evitó criticar la determinación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, “pues como directivos son ellos los que deciden, no nosotros. Al parecer el cambio fue porque no tenía la licenciatura ni el perfil para el cargo, pero nosotros no lo sabíamos, solo que fue diputada local”.

Por otro lado, informó que el próximo viernes se realizará en Acapulco, Guerrero, un evento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación Media Superior, en el que como Sinadoco se manifestarán a favor de los derechos docentes, “pues en el caso del Conalep no se nos reconoce nuestra antigüedad, no tenemos seguridad social ni otras prestaciones”.