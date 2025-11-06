Jueves, noviembre 6, 2025
Impresos

6 de noviembre de 2025 | 7744 | Tlaxcala

La Redacción
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Autoriza el Congreso la instalación de cuartel de la Guardia Nacional en el corazón del “triángulo rojo”

Efraín Núñez -
Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado aprobaron la construcción de una base de la Guardia Nacional en pleno corazón...

Tras dos años sin titular, Congreso por fin emite convocatoria para nombrar auditor de la ASE

Efraín Núñez -
Después de dos años sin auditor titular, el Congreso del estado aprobó por fin este miércoles los lineamientos y la convocatoria para elegir al...

Crece el conflicto en el Tecnológico de Tehuacán; alumnos cierran autopista ante falta de respuesta

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Por segunda ocasión en esta semana alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) tomaron la caseta de cobro de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca como parte...

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Tras revés electoral, Trump señala que EU debe elegir entre el “comunismo y el sentido común”

La Jornada -
Afp Miami. Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al...

