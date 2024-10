58 municipios presentan iniciativa de ley de ingresos 2025; Xiloxoxtla y Tepetitla, incumplieron

Los municipios de Sana Isabel Xiloxoxtla y Tepetitla incumplieron con la entrega de sus respectivas iniciativas de leyes de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, por lo cual, tendrán que ajustar el cobro de derechos e impuestos a partir de la actual norma en la materia.

El pasado 30 de septiembre venció el plazo que tenían los ayuntamientos de la entidad para remitir al Congreso local sus iniciativas de leyes de ingresos para el próximo ejercicio, de los cuales, cumplieron 58, informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores.

De acuerdo con el artículo 86 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, los ayuntamientos deberán presentar ante el Congreso del estado, su iniciativa de ley de ingresos a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año, para su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente.

Esta disposición también prevé que a más tardar el día 15 del mes de diciembre de cada año, los integrantes del Poder Legislativo deberán aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios.

El legislador recordó que el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que en caso de que éstos no presenten sus leyes de ingresos al Congreso local, entonces deberán regirse por la ley anterior, “aunque esa es mi propuesta, pero tenemos que ver qué define el pleno de la Comisión de Finanzas y desde luego, la legislatura”.

En tanto, Zainos Flores aseguró que serán cuidadosos de que todas las iniciativas se ajusten a las disposiciones legales, en especial, respecto a cobros de alumbrado público, en materia de acceso a la información, disposiciones que en algunos ordenamientos han sido declarados como inconstitucionales por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Uno de los argumentos jurídicos que la Corte ha dicho es porque la fórmula que han establecido los municipios no ha sido la adecuada, no han justificado correctamente el tema. Tenemos que revisar el caso de las fórmulas. Si éstas son apegadas al tema de lo que no estableció la Constitución, pues desde luego no pueden proceder, porque estaríamos cayendo en el mismo supuesto. Tendríamos que analizar en la comisión efectivamente ahora cuál es el sentido de esos municipios; nos trataremos de apegar a respetar la autonomía de los municipios, y a que la fórmula no sea inconstitucional”, enfatizó.