500 años, ni visión, ni vencedores. Si el libro del ex diputado federal se pasa por un programa de detección de similitudes académicas, el resultado mostraría que entre el 70 u 80 por ciento del contenido son textos de otros autores.

Esto lleva a preguntar: ¿Cuál es el hilo conductor que permite construir la visión de que los tlaxcaltecas son vencedores como resultado de la alianza con los españoles?

El texto intenta poner sobre la mesa de discusión lo que constituye un trauma para los tlaxcaltecas: la traición. Pero no desarrolla argumentos, basados en evidencia científica, que fundamenten su papel como vencedores.

Basado en el conocimiento popular que la entidad es cuna del mestizaje y cuna de la nación. Olvida que derivado de la propia alianza se determinó que los españoles no se asentaran en territorio tlaxcalteca.

El mestizaje genético puede comprobarse de forma empírica al contrastar las características físicas de la población del sur y del norte de Tlaxcala. Lo que se produce es un mestizaje de carácter cultural.

La nación actual surge del movimiento de Independencia, al que se opone la mayor parte de los señoríos tlaxcaltecas. Porque ello significa la pérdida de condiciones que obtienen de la corona y mantienen durante 300 años.

Lo paradójico es que los criollos expropian a Xicoténcatl para respaldar el movimiento de independencia. Pero, los tlaxcaltecas de herencia indígena no quieren eso y, por ello, escriben los códices para defender sus derechos.

El libro no logra articular una visión de vencedores. Es una serie de textos que no alcanzan para construir un contexto que permita inferir que Tlaxcala fue parte de los vencedores. No porque no lo sean, sino porque el libro no lo demuestra.

Para escribir sobre Tlaxcala. No basta el amor, se requiere de conocimiento.