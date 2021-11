El 50 por ciento de socios de la Canirac–Tlaxcala requiere de financiamiento: Zamora

El 50 por ciento de las empresas restauranteras requiere de financiamiento para renovar equipos o hacer adecuaciones elementales en sus instalaciones, de ahí que ayudaría en gran medida a este sector la propuesta que realizó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de poner en marcha un esquema de créditos con condiciones blandas el próximo año, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos.

Mencionó que sostuvo una reunión con el encargado del área de Comercio de la Sedeco, Javier Tobón, en donde le adelantó que hay la posibilidad de acceder a créditos para el sector y “la verdad es que ahorita más que nunca los necesitamos. Le dije que por supuesto e incluso mencionó que podría haber algunos apoyos para infraestructura, pero aún no es seguro esto último”.

Zamora Ríos agregó que en ese encuentro con el funcionario estatal también se planteó el programa que el gobierno estatal opera en coordinación con Nacional Financiera (Nafin), pero “la verdad no estamos en condiciones de solicitar un crédito en donde se piden garantías, no estamos para dejar el coche en estos momentos, advirtió. Le dije que por ahí no es el camino porque nadie va a querer entrarle en este esquema”.

En cambio, la otra opción de financiamiento es más accesible porque se trataría de un programa de crédito a la palabra, con una participación uno a uno de los gobiernos federal y estatal, sin garantía, con una tasa de interés anual de 6 por ciento y hasta por un monto de 180 mil pesos.

“Este programa sí nos beneficiará y por eso decirle al sector que se afilie a Canirac porque los beneficios van a ser muchos, el programa de créditos saldría en enero próximo” .

El dirigente de la Canirac refirió que créditos de esta naturaleza sí ayudan a los empresarios, pues todo mundo necesita una máquina nueva, una estufa, un refrigerador o renovar cosas elementales, ya que no estamos para pedir más, pero sí que te dejen para producir lo básico de tu negocio, en este caso la comida.

La representación de la Canirac en Tlaxcala tiene a la fecha 50 socios y con los incentivos que gestiona la dirigencia se prevé lleguen a 100 a finales de año, mencionó

Asimismo, Javier Zamora, calculó que alrededor del 50 por ciento de los socios estarían interesados en acceder a los créditos que puso sobre la mesa la Sedeco.

Otro apoyo que ofreció la dependencia estatal es invitar a los restaurantes a que particIpen en el programa televisivo “Ofertón” para promocionar sus negocios, “en fin, nos ofrecen herramientas para detonar la industria de alimentos y eso lo agradecemos mucho. Fue la primera plática que tuvimos con la Sedeco”.