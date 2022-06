50 autorretratos componen la exposición “Vida, muerte y resurrección” de Abel Benítez en la SC

Desde el pasado 18 de mayo y hasta el próximo mes de julio próximo, la Sala de Arte de la Secretaría de Cultura (SC) federal –en su sede de Tlaxcala capital–abriga la exposición “Vida, muerte y resurrección”, compuesta por más de 50 dibujos, 10 de gran formato y 40 de mediano, del artista tlaxcalteca Abel Benítez.

Esta serie, explicó el creador, fue realizada hace 11 años gracias a una beca que recibió del entonces Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda), pero nunca había salido a la luz por la falta de espacios con la superficie suficiente para los dibujos de gran formato, cuyas dimensiones son de 2 metros por 1.5 metros y los mediados de 40 por 60 centímetros.

La obra está basada en una serie de autorretratos del autor, quien refirió que aquella fue la primera ocasión que hizo dibujos sobre sí mismo. “Lo tomé como una especie de arteterapia, pues tuve un accidente cinco años antes que se quedó como un trauma que nunca había sacado y lo saqué por medio de los dibujos”

Fue, explicó, como un proceso de autoreflexión sobre lo que pasaba con mi cuerpo, con mis sentimientos y los diferentes estados de ánimo que tenía en ese momento y que decidió reflejarlos a través de la técnica del dibujo por ser la única que le permitía mostrar lo que sentía y como se sentía en esos momentos.

Sobre el título de la muestra, Abel Benítez refirió que también hacer una especie de autoexploración de las etapas de su vida, pues cuando hizo los dibujos tenía 33 años “y estaban pasando muchas cosas en mi vida”, además, fue cuando nació su hijo.

“A propósito, hay una pieza que no está en la colección porque aparece mi hijo y titulé Descubriendo a Dios a través de sus ojos, ese dibujo no lo puse por recomendación de un amigo que escribió el texto, que se llama Alejandro León Suárez, y quien me recomendó que sacara los dibujos grandes de la galería para darle espacio a los dibujos medianos”.