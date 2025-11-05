Miércoles, noviembre 5, 2025
5 de noviembre de 2025 | 7743 | Tlaxcala

La Redacción
Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Se investiga a la Fundación Jenkins por posible lavado de dinero: García Parra

Yadira Llaven Anzures -
Desde hace aproximadamente seis meses, el gobierno del estado de Puebla inició acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto...
Sheinbaum ordena a la UIF revisar el caso de la Fundación Jenkins en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise el caso de la Fundación Mary Street Jenkins en...

Hasta ahora, reducida la deportación de poblanos por el gobierno de Trump; van 7 mil

Yadira Llaven Anzures -
De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla, como resultado...

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...

Lula da Silva rechaza incursión por tierra de EU en Venezuela; reitera mediar entre ambos países

La Jornada -
Afp Belén. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su...

Continuamente presionamos a México sobre seguridad dice Casa Blanca en relación a Uruapan

La Jornada -
La redacción La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró hoy que la administración Trump está al tanto de la noticia del...

