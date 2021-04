5 de abril, Día Internacional de la Conciencia… ¿Será que de veras…?

El pasado 5 de abril arrancaron en Tlaxcala y en muchos otros lugares del país, las campañas electorales por parte de quienes aspiran a obtener un cargo de gobierno o de representación popular como resultado de las votaciones que se llevarán a cabo el día 6 de junio. Y curiosamente, esperando de nuestra parte que no sólo sea una coincidencia irónica, el 5 de abril es la fecha que se determinó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para celebrar el Día Internacional de la Conciencia.

Con esta celebración, la ONU pretende, de acuerdo con lo que publica en su página de internet, “promover una cultura de paz con amor y conciencia”, invitando a que en todos los territorios se creen “condiciones de estabilidad y bienestar y relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.”

Esto suena muy bien, como la gran mayoría de las declaraciones y propuestas humanitarias de la ONU, pero nos enfrenta, como siempre, a la pregunta de ¿cómo se concreta esto en nuestro país y particularmente aquí en Tlaxcala por parte de las autoridades encargadas?, y que en este periodo se combina con la pregunta obligada de ¿hasta dónde las y los candidatos que entran ahora en competencia por los puestos públicos están dispuestos a trabajar de manera consciente –y tienen propuestas elaboradas para eso– ahora sí en beneficio de la ciudadanía, a crear las condiciones necesarias para que en nuestro territorio se pueda vivir con dignidad en respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales? En la expresión igualmente preocupada del papa Francisco, como la escribe en la encíclica Fratelli Tutti, la pregunta sería ¿están las y los candidatos dispuestos a trabajar por construir la “Mejor Política” la que debe estar puesta siempre “al servicio del verdadero bien común”, ése que, como ya dijimos debe tener como meta que todas y todos –y no sólo las personas que ostentan el poder de facto– lleguemos a vivir con dignidad?

También es claro que esta invitación de celebrar el Día Internacional de la Conciencia y su coincidencia con el arranque de las campañas electorales, nos plantea otra vez la pregunta de ¿qué tanto ahora estamos más conscientes, como sociedad, de que nuestra participación como ciudadanas y ciudadanos debe ir más allá de este mero proceso electoral y de sólo ejercer nuestro derecho el día de las votaciones?

Sobre esto se habla y se pregunta cada tres años al menos, pero igual vale la pena insistir: tenemos que recordar que lo que hacemos con nuestro voto no es premiar a las personas que aspiran a un cargo público, lo que hacemos es delegarles nuestra autoridad, a unos, quienes ocupan cargos de gobierno, para que administren bien los recursos de nuestro territorio, de manera que los resultados de esa administración sean en beneficio de todas y todos los habitantes por igual no sólo de quienes les pagaron los gastos de campaña que no se alcanzaron a cubrir con el dinero que ponemos las y los ciudadanos a través del INE; y a otros, quienes ocupan cargos de representación les delegamos nuestra autoridad para organizarse y armar leyes y reglamentos que nos auxilien en la exigibilidad y el ejercicio de nuestros derechos, y que así nos ayuden también en esa construcción de condiciones para que podamos todas y todos vivir en paz y armonía, vivir con dignidad.

Pero desgraciadamente, como dice también el papa Francisco, y por eso conviene recordarlo todas las veces, “la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto.” Hacia ese mundo de justicia, fraternidad y sororidad que anhelamos, y que ya muchas personas en Tlaxcala nos esforzamos por construir, a pesar de habernos equivocado tantas veces en la delegación de nuestra autoridad en asuntos de gobierno y de legislación permitiendo que quienes pretenden ocupar esos cargos y quienes finalmente los ocupan se sientan premiados por la ciudadanía, con la facultad de hacer y deshacer a su antojo, o quizá al antojo de quien les pague más, y no se asuman como lo que realmente deberían ser: SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS.