40 tlaxcaltecas buscan ser consejeros de la Judicatura del Poder Judicial 

Desde ex diputados, ex ediles, ex funcionarios e integrantes de organismos autónomos y del Tribunal Superior de Justicia del estado se integra la lista de al menos 40 aspirantes que solicitaron su registro para participar en el proceso de selección del profesional en derecho que habrá de formar parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tlaxcala para los próximos tres años.

De acuerdo con la lista de aspirantes, en la que respetaron los folios y registros del proceso que quedó inconcluso desde el año pasado, se encuentran el ex munícipe Erick Hernández Xicoténcatl, José Alejandro García Vallejo, Alberto Herrera Vásquez, César Cabrera Ortega, el ex diputado y ex edil panista, Pedro Tecuapacho Rodríguez, Pablo Cadena Romero, los ex consejeros electorales Enrique Zempoalteca Mejía y Raymundo Amador García, la jurista Esther Terova Cote, Carlos Domingo Tecocoatzi Juárez y el abogado Carlos Eduardo Jiménez Casco.

Además están Miguel Ángel Gutiérrez Morales, la ex ombudsperson Luz María Vázquez Ávila, Germán Lima Gracia, Miguel Molina Cortés, Juan Antonio Gutiérrez Morales, el ex funcionario del Congreso local, Arturo Montiel Márquez, Jacinto Rosario Cuatecon, el ex magistrado supernumerari Rafael Juárez Castañeda, la ex consejera y funcionaria del TET, Claudia Acosta Vieyra, Aurelio García Lemus, Claudia Cervantes Rosales, Erika Cortés Zamora y Juan Carlos Cruz Jiménez, quien, por cierto, es uno de los dos finalistas para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

A ellos se le suman Edith Segura Payán, Judith Briones, Gabriel Muñoz, Germán Téxis, el ex consejero electoral, Ángel Espinoza, Ana Laura Carreón, Justino Hernández Jiménez, Hugo Aguilar, Elizabeth López, Damayantina Zamora, Dagoberto Flores Luna, Rafael Coronado Olvera, Eligio Moreno, Arturo Estrada, René Nava y Cristina Pérez Cuatecontzi.

De acuerdo con uno de los párrafos del artículo 85 de la Constitución local, establece que:

“Los consejeros (de la Judicatura), serán designados en términos de la presente Constitución y, a excepción del presidente, durarán en el cargo tres años, y podrán ser ratificados única y exclusivamente por un período igual al que fueron nombrados, previa evaluación, y entrevistas practicadas por quien los designó (en este caso los diputados), de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. Los consejeros no representarán a quien los designa y ejercerán su función con independencia e imparcialidad, durante su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del Título XI de la presente Constitución”.

La mayoría de los aspirantes ya habían participado en el proceso anterior, por lo que a partir de este 12 de agosto serán entrevistados por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos sobre temas relacionados con la administración, vigilancia y disciplina y los relativos a la carrera judicial, así como aquellos inherentes a las facultades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Con el resultado de ese ejercicio, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, “considerando la experiencia de los y las aspirantes, su prestigio, trayectoria y buena fama”, emitirá el dictamen, en el que aparecerá los nombres de los y las aspirantes que resulten idóneos para el cargo y por tanto, pueda ser objeto de la designación prevista.