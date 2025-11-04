Impresos 4 de noviembre de 2025 | 7742 | Tlaxcala FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción noviembre 4, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - octubre 15, 2025 Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Nacional Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - octubre 12, 2025 Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Últimas Siete sentencias por los 2 mil 675 expedientes de tortura en la FGE Kara Castillo Solo 4.3 % de las carpetas iniciadas por la FGE en 2024 llegaron a vinculación a proceso: Inegi Isaí Pérez Guarneros - 2 horas Congreso local tiene hasta marzo de 2026 para legislar elección de jueces: Cruz Efraín Núñez - 2 horas Segob: los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado Yadira Llaven Anzures - 2 horas Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla Isaí Pérez Guarneros - 2 horas Últimas Con indignación, pero con esperanza Coral Avila Casco - Con amplia respuesta, ayuntamiento de Tlaxcala y Sesa iniciaron en Atempan nueva campaña de esterilización canina y felina La Redacción - 13 horas Ayuntamiento de Tlaxcala fomenta la prevención del embarazo adolescente y el autocuidado en la niñez La Redacción - 14 horas Recolectan alrededor de 195 mil 372 colillas de cigarro en espacios públicos del estado, en dos meses Guadalupe de La Luz Degante - 15 horas Tlaxcala fortalece lazos de cooperación con la ciudad de Buenos Aires, Argentina La Redacción - 15 horas Relacionadas Siete sentencias por los 2 mil 675 expedientes de tortura en la FGE Kara Castillo La tortura es una práctica en todos los ámbitos de las corporaciones policiacas, los organismos de procuración de justicia y las cárceles de este... Solo 4.3 % de las carpetas iniciadas por la FGE en 2024 llegaron a vinculación a proceso: Inegi Isaí Pérez Guarneros - Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del Inegi, al cierre de 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE)... Congreso local tiene hasta marzo de 2026 para legislar elección de jueces: Cruz Efraín Núñez - El Congreso de Puebla tiene como plazo máximo hasta marzo de 2026 para aprobar la legislación secundaria que regulará la elección de jueces y... Más noticias Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC La Jornada - La Jornada Online Washington. De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío... La Unión Europea critica ataques de EU a lanchas en el Pacífico y Caribe La Jornada - Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) expresaron su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales... Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky La Jornada - Julio Gutiérrez Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar...