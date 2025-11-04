Martes, noviembre 4, 2025
4 de noviembre de 2025 | 7742 | Tlaxcala

La Redacción
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Siete sentencias por los 2 mil 675 expedientes de tortura en la FGE

Kara Castillo
La tortura es una práctica en todos los ámbitos de las corporaciones policiacas, los organismos de procuración de justicia y las cárceles de este...

Solo 4.3 % de las carpetas iniciadas por la FGE en 2024 llegaron a vinculación a proceso: Inegi

Isaí Pérez Guarneros -
Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del Inegi, al cierre de 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE)...

Congreso local tiene hasta marzo de 2026 para legislar elección de jueces: Cruz

Efraín Núñez -
El Congreso de Puebla tiene como plazo máximo hasta marzo de 2026 para aprobar la legislación secundaria que regulará la elección de jueces y...

Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC

La Jornada -
La Jornada Online Washington. De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío...

La Unión Europea critica ataques de EU a lanchas en el Pacífico y Caribe

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) expresaron su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales...

Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar...

