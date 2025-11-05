Miércoles, noviembre 5, 2025
38 personas buscan una magistratura del TET; Miguel Nava aspira a su reelección

38 personas buscan una magistratura del TET; Miguel Nava aspira a su reelección
Juan Luis Cruz Pérez

Magistrados, funcionarios judiciales y del gobierno estatal, ex consejeros electorales y y ex integrantes del Poder Judicial, entre otros, integran la lista de 38 aspirantes a ocupar la vacante una magistratura que se generará en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

La lista la encabeza el todavía presidente del TET,  Miguel Nava Xochitiotzi, quien busca su reelección o ratificación en el cargo, así como el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Gustavo Tlatzimatzi Flores y el jurídico de la Secretaría de Gobierno del estado, Jaime Martínez Sánchez.

La Comisión de Justicia del Senado de la República dio a conocer la lista de los aspirantes a dicha magistratura en la que también aparece el ex presidente del TET,  Luis Manuel Muñoz Cuahutle; el ex secretario general del Instituto Tlaxcalteca de Eecciones, ex secretario general del TET y magistrado electoral por ministerio de ley, Lino Noé Montiel Sosa; el ex magistrado electoral y del Poder Judicial, Felipe Nava Lemus; el ex el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Elías Cortés Roa; el ex magistrado y ex fiscal anticorrupción, Pedro Sánchez Ortega; el ex secretario técnico de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, Emanuel Montiel Flores y el funcionario del TET, Fernando Flores Xelhuantzi.

A la lista se sumaron los ex consejeros electorales, Dulce María Angulo Ramírez, Denisse Hernández Blas, Claudia Acosta Vieyra, Toribio Moreno Carpinteyro y Edgar Alfonso Aguilar Aldave, quienes de la función administrativa electoral buscan acceder a la actividad jurisdiccional.

Del mismo modo registraron su nominación ex el regidor priista Erick Hernández Xicohténcatl, actual funcionario del TET; Edgar Texis Zempoalteca, ex candidato en el pasado proceso de judicial y coordinador de ponencia en el TET.

La lista la concluyen  Raúl Pérez Corona, Justino Hernández Jiménez, Álvaro García Moreno, Felipe Badillo Santiesteban, Leonardo Adrián Luna Ramírez, María Fernanda Cruz Cantero, Francisco Javier Santillán Cuautle, Humberto Espinoza Molina, Adolfo Carrasco Martínez, Juan Antonio Carrasco Martínez, Edmundo Ramírez Montiel, Damayanti Zamora Moreno, Dougglas Yescas Garibay, Divina López Tacuba, Rocío Anahí Vega Tlachi, Jorge Maximino Castillo Macías, Dagoberto Flores Luna, Hugo Aguilar Castrillo, Liliana Lezama Carrasco y Osdy Hernández Bautista.

De acuerdo con la Comisión de Justicia del Senado de la República, el proceso de selección se desarrollará del 10 al 14 de noviembre mediante comparecencias virtuales ante las senadoras y senadores integrantes del órgano dictaminador. El dictamen final deberá ser remitido a la Junta de Coordinación Política  a más tardar el 18 de noviembre, con base en lo dispuesto por la base décima de la convocatoria aprobada por el alto cuerpo legislativo.

El proceso, precisa el acuerdo del Senado, deberá regirse por los principios de objetividad, publicidad, transparencia y legalidad, privilegiando la idoneidad, experiencia profesional, formación teórica y práctica en materia electoral, así como la imparcialidad de las y los aspirantes.

En total, la Comisión de Justicia admitió el registro de 271 personas a nivel nacional para ocupar magistraturas en los tribunales electorales locales de 13 entidades federativas, entre ellas Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Tlaxcala, que de manera particular se postularon los referidos 38 aspirantes.

Las comparecencias, que serán públicas y transmitidas por el Canal del Congreso, se realizarán a través de tres grupos de trabajo simultáneos, integrados por legisladores que formularán preguntas a las y los participantes conforme al artículo 142 del Reglamento del Senado de la República.

El dictamen final de la Comisión de Justicia será enviado al Pleno del Senado para su votación, tras lo cual se emitirá el nombramiento oficial que permitirá al nuevo integrante del Tribunal asumir funciones antes de concluir el presente año, cuando concluye .

