32 funcionarios municipales ejercen el cargo de tesorero y director de obra, sin cumplir requisitos

Autoridades municipales mantienen en sus cargo a 32 personas que se desempeñan en funciones de tesoreros, directores de obras y titulares de los Órganos Internos de Control sin cumplir con el perfil y los requisitos legales para desempeñar esas labores, situación que sería objeto de observaciones de sus cuentas públicas, admitió el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela.

El auditor superior explicó que la cifra más alta de funcionarios que ejercen el cargo sin cumplir con los requisitos se encuentra en las direcciones de obra pública con 19 Comunas con esta irregularidad, seguido de los titulares de los órganos internos de control, pues en ocho administraciones municipales incumplen con la normatividad, mientras que en el caso de tesoreros, son cinco ayuntamientos en esa omisión.

“Los que no cumplen son cinco ayuntamientos en cuanto al número de tesoreros, es decir, 53 sí cumplen y a la fecha en dos hubo cambios, hubo movimientos, por eso es que nos faltan dos, falta que me manden los expedientes de los actuales tesoreros. Entonces, en cuanto a tesoreros a la fecha hasta el día de hoy, 53 cumplen con los requisitos, cinco no cumplen y dos hubo cambio de tesoreros”.

“En el caso de obra pública, ahí de los que cumplen tenemos que son 41 funcionarios que cumplen con los requisitos y 19 no cumplen. Entonces, pues este es serían los números en cuanto a los de obra pública. En lo que corresponde a los órganos internos de control tenemos que 52 son los que cumplen y ocho son los que no cumplen con los requisitos”, detalló en entrevista.

Ante este escenario, el auditor explicó que ha solicitado a las autoridades municipales subsanar esa omisión, por lo que se les “emitió una cédula de resultados de la auditoría” y una de esas observaciones es la contratación indebida porque sus funcionarios no cumplen con los requisitos para ocupar los cargos.

“Ya se le está haciendo referencia, en este caso a los entes o a los municipios de una observación específica en cuanto a este tipo de personal. Habrá que esperar que nos van a mandar como respuesta”.

Salas Miguela detalló que en el caso de los directores de obra pública tienen problemas para obtener el documento que otorga la Secretaría de Infraestructura, que los acredita como Director Responsable de Obra (DRO).

“Ese documento y de manera general veo que muchos no lo tenían o no nos han enviado, espero que ahorita en la observación pues no los puedan subsanar”.

En el caso de los tesoreros, dijo que en su mayoría carecen de cedula o título profesional, pues de acuerdo a la Ley Municipal para el estado de Tlaxcala, para ocupar el citado cargo la persona deberá contar con título y cédula profesional en el área de las ciencias económico-administrativas y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, para atender los asuntos relativos a la hacienda pública.

Un caso similar ocurre con los titulares de los órganos internos de control, donde admitió “que la ley municipal no lo establece, pero la ley de profesiones sí, entonces nosotros nos estamos apoyando en esa normativa”.