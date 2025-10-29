Miércoles, octubre 29, 2025
Impresos

29 de octubre de 2025 | 7738 | Tlaxcala

La Redacción
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria

Paula Carrizosa -
Por primera vez, los diplomados en Creación literaria y en Formación literaria de niñas, niños y adolescentes serán impartidos de manera gratuita y para...

Más del 50% de la basura tratada en Puebla se convierte en energía para la industria cementera

Patricia Méndez -
Por cada tonelada de basura que ingresa a la Planta de Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos FIRSU en Puebla, el 53 por ciento se transforma...
00:00:45

Hasta en 80 pesos el kilo de tortilla en la Sierra Norte

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En municipios del estado de Puebla impactados por fuertes lluvias e inundaciones, la población enfrenta un nuevo golpe: el aumento desmedido en el costo...

Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), informó en un comunicado el cierre de al menos 33 carreteras en diferentes...

