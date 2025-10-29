Impresos 29 de octubre de 2025 | 7738 | Tlaxcala FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción octubre 29, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - octubre 15, 2025 Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Nacional Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - octubre 12, 2025 Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Últimas INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria Paula Carrizosa - Más del 50% de la basura tratada en Puebla se convierte en energía para la industria cementera Patricia Méndez - 8 mins 00:00:45 Hasta en 80 pesos el kilo de tortilla en la Sierra Norte Patricia Gutiérrez Rodríguez - 4 horas Solo 44% del transporte público en Puebla realizó revista vehicular, tras 12 años de omisión Yadira Llaven Anzures - 4 horas 00:01:52 Texmelucan es una de las zonas más peligrosas para migrantes que regresan el fin de año: Gaspar Efraín Núñez - 4 horas Últimas Destaca Federación que “Tlaxcala le pone el ejemplo a México” por avances en paz social La Redacción - La negación y la minimización de los problemas públicos, una constante en Tlaxcala Centro Fray Julián Garcés 4 horas Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil La Jornada - 14 horas ‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años La Jornada - 14 horas Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios La Jornada - 14 horas Relacionadas INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria Paula Carrizosa - Por primera vez, los diplomados en Creación literaria y en Formación literaria de niñas, niños y adolescentes serán impartidos de manera gratuita y para... Más del 50% de la basura tratada en Puebla se convierte en energía para la industria cementera Patricia Méndez - Por cada tonelada de basura que ingresa a la Planta de Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos FIRSU en Puebla, el 53 por ciento se transforma... 00:00:45 Hasta en 80 pesos el kilo de tortilla en la Sierra Norte Patricia Gutiérrez Rodríguez - En municipios del estado de Puebla impactados por fuertes lluvias e inundaciones, la población enfrenta un nuevo golpe: el aumento desmedido en el costo... Más noticias Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil La Jornada - Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental... ‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años La Jornada - Ap y Xinhua Kingston, Jamaica. Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso... Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios La Jornada - Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), informó en un comunicado el cierre de al menos 33 carreteras en diferentes...