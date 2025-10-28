Impresos 28 de octubre de 2025 | 7737 | Tlaxcala FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción octubre 28, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - octubre 15, 2025 Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Nacional Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - octubre 12, 2025 Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Últimas Desaparecen en el IMSS el expediente de Cima Patricia Gutiérrez Rodríguez - En 2025 suman 40 asaltos en carreteras en los que se usan piedras para frenar a los vehículos Isaí Pérez Guarneros - 1 hora 00:01:43 Ya no hay fosas disponibles en los panteones de las juntas auxiliares de Puebla Patricia Méndez - 1 hora Falta de pagos por empresa contratada para limpieza afecta a cinco hospitales poblanos Patricia Gutiérrez Rodríguez - 1 hora Jornaleros de la Sierra Negra denuncian abandono y amenazas en finca de Querétaro Elizabeth Rodríguez Lezama - 1 hora Últimas Códigos de ética Coral Avila Casco - Aprueba Comisión de Puntos Constitucionales reformas y acuerdos para fortalecer el desarrollo integral y la gestión pública en Tlaxcala La Redacción - 12 horas Ayuntamiento de Tlaxcala y Sedatu avanzan en integración del proyecto de remodelación del mercado La Redacción - 12 horas 00:01:22 Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en EU La Jornada - 15 horas Grupo Elektra intenta paralizar a nueva SCJN en juicios fiscales; buscó impedir la participación de los 9 ministros La Jornada - 15 horas Relacionadas Desaparecen en el IMSS el expediente de Cima Patricia Gutiérrez Rodríguez - El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocultó los detalles y responsables de la compra, por 400 millones de pesos, del Centro Internacional de... En 2025 suman 40 asaltos en carreteras en los que se usan piedras para frenar a los vehículos Isaí Pérez Guarneros - Desde finales de 2023 se ha documentado en Puebla capital y su zona conurbada una modalidad delictiva que emplea piedras y escombros para obligar... 00:01:43 Ya no hay fosas disponibles en los panteones de las juntas auxiliares de Puebla Patricia Méndez - Sepultar a una persona en un panteón público del municipio de Puebla representa una labor de búsqueda compleja ya que no solo el camposanto... Más noticias Bacterias fueron las causantes de diezmar al ejército de Napoleón La Jornada - Reuters París. La retirada de Rusia de Napoleón Bonaparte y la Grande Armée francesa en 1812 fue un cataclismo que marcó el principio del fin... “Momias” de dinosaurio revelan una sorpresa: pezuñas en pies La Jornada - Reuters Washington. Dos "momias" fosilizadas del dinosaurio con pico de pato Edmontosaurus, desenterradas por científicos en las tierras baldías de Wyoming, revelan su anatomía externa... EU impondrá cuota de mil dólares a etnia ancestral por cruzar frontera Sonora-Arizona La Jornada - Cristina Gómez Lima, corresponsal Sells, Arizona. La Nación Tohono O’odham, que habita ancestralmente entre Sonora y Arizona, denunció que el gobierno de Estados Unidos advirtió...