28 de octubre de 2025 | 7737 | Tlaxcala

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Desaparecen en el IMSS el expediente de Cima

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocultó los detalles y responsables de la compra, por 400 millones de pesos, del Centro Internacional de...

En 2025 suman 40 asaltos en carreteras en los que se usan piedras para frenar a los vehículos

Isaí Pérez Guarneros -
Desde finales de 2023 se ha documentado en Puebla capital y su zona conurbada una modalidad delictiva que emplea piedras y escombros para obligar...
Ya no hay fosas disponibles en los panteones de las juntas auxiliares de Puebla

Patricia Méndez -
Sepultar a una persona en un panteón público del municipio de Puebla representa una labor de búsqueda compleja ya que no solo el camposanto...

Bacterias fueron las causantes de diezmar al ejército de Napoleón

La Jornada -
Reuters París. La retirada de Rusia de Napoleón Bonaparte y la Grande Armée francesa en 1812 fue un cataclismo que marcó el principio del fin...

“Momias” de dinosaurio revelan una sorpresa: pezuñas en pies

La Jornada -
Reuters Washington. Dos "momias" fosilizadas del dinosaurio con pico de pato Edmontosaurus, desenterradas por científicos en las tierras baldías de Wyoming, revelan su anatomía externa...

EU impondrá cuota de mil dólares a etnia ancestral por cruzar frontera Sonora-Arizona

La Jornada -
Cristina Gómez Lima, corresponsal Sells, Arizona. La Nación Tohono O’odham, que habita ancestralmente entre Sonora y Arizona, denunció que el gobierno de Estados Unidos advirtió...

