Viernes, noviembre 28, 2025
28 de noviembre de 2025 | 7760 | Tlaxcala

La Redacción
Nacional

México debe estar siempre alerta ante cualquier intento de injerencia externa apoyada por conservadores: Sheinbaum

La Redacción -
San Juan de Ulúa, Veracruz. Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a defender la Independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y libertad,...
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

4 mil estudiantes del ITT, a punto de perder el semestre por conflicto y paro estudiantil

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Alrededor de 4 mil estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) podrían perder el semestre, tras romperse el tercer diálogo entre alumnos en paro...

Contraloría Autónoma del Agua demanda al Congreso federal prohibir explícitamente la privatización del recurso hídrico

Isaí Pérez Guarneros -
Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua en el estado de Puebla “Joel Arriaga” exigieron este jueves al Congreso de la Unión que tome...

Para 2028 un millón de habitantes del valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es 40% de la población: Cicepac

Patricia Méndez -
En el año 2028, el Valle de Puebla podría enfrentar un grave desabasto de agua potable al menos al 40 por ciento de la...

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades

La Jornada -
Braulio Carbajal México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

La Jornada -
Prensa Latina Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

Niegan amparo a casino, subsidiario de Tv Azteca, contra congelamiento de cuentas bancarias

La Jornada -
México. Un juez federal negó la suspensión provisional a Ganador Tv Azteca SAPI de CV, empresa subsidiaria de Tv Azteca, contra el congelamiento de...

