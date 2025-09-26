Viernes, septiembre 26, 2025
Impresos

26 de septiembre de 2025 | 7715 | Tlaxcala

La Redacción
View Fullscreen

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Morena propone una norma regresiva al derecho al aborto

Efraín Núñez -
La fracción de Morena en el Congreso del estado presentó este jueves una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea que médicos...

Un centenar de policías se moviliza a San José Zetina para cumplir orden de desalojo; la diligencia no se cumplió

Patricia Méndez -
Por cuarta ocasión, policías municipales, estatales y ministeriales no concretaron el desalojo de pobladores de la Exhacienda de San José Zetina que intentaron la...
00:01:49

Niega SMADSOT denuncias de tiraderos clandestinos de Granjas Carroll en Libres

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla (SMADSOT), Rebeca Bañuelos Guadarra, negó que existan denuncias de tiraderos clandestinos de...

Más noticias

Para comprar 25% de Banamex “me animó la confianza” que le tengo a Sheinbaum: Chico Pardo

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Fernando Chico Pardo aseguró que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por la confianza que tiene...

Sopesa Europa derribar cazas y drones rusos que violen espacios aéreos de la OTAN

La Jornada -
Europa Press Madrid. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se...

Conmoción en Argentina por asesinato de 3 mujeres; crimen habría sido transmitido en vivo

La Jornada -
Afp Buenos Aires. El brutal asesinato de tres jóvenes mujeres, transmitido en vivo por redes sociales, sacudía este jueves a Argentina, con al menos 12...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025