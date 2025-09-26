Impresos 26 de septiembre de 2025 | 7715 | Tlaxcala FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción septiembre 26, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - agosto 10, 2025 The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Internacional Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - agosto 10, 2025 Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Últimas Morena propone una norma regresiva al derecho al aborto Efraín Núñez - Un centenar de policías se moviliza a San José Zetina para cumplir orden de desalojo; la diligencia no se cumplió Patricia Méndez - 3 horas 00:01:49 Niega SMADSOT denuncias de tiraderos clandestinos de Granjas Carroll en Libres Yadira Llaven Anzures - 3 horas 00:01:57 En la zona de la Capu asaltan, extorsionan y hasta secuestran a migrantes: presbítero Efraín Núñez - 3 horas 00:01:37 Inicia capacitación de la Policía de Puebla por parte del FBI y otras agencias Yadira Llaven Anzures - 3 horas Últimas Formación del intérprete de LSM Diego A. González Gobierno capitalino anuncia temporada de conciertos del coro de la ciudad por los 500 años de la fundación de Tlaxcala La Redacción - 12 horas Exhiben a osezna en graves condiciones de abandono en zoológico de NL La Jornada - 15 horas Derriban lluvias plantaciones de maíz en parcelas de la zona sur, señala UCD; pide agilizar mecanismo de pago del seguro Guadalupe de La Luz Degante - 15 horas Regidores de Zitlaltépec exigen auditar a presidenta por opacidad Juan Luis Cruz Pérez - 15 horas Relacionadas Morena propone una norma regresiva al derecho al aborto Efraín Núñez - La fracción de Morena en el Congreso del estado presentó este jueves una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea que médicos... Un centenar de policías se moviliza a San José Zetina para cumplir orden de desalojo; la diligencia no se cumplió Patricia Méndez - Por cuarta ocasión, policías municipales, estatales y ministeriales no concretaron el desalojo de pobladores de la Exhacienda de San José Zetina que intentaron la... 00:01:49 Niega SMADSOT denuncias de tiraderos clandestinos de Granjas Carroll en Libres Yadira Llaven Anzures - La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla (SMADSOT), Rebeca Bañuelos Guadarra, negó que existan denuncias de tiraderos clandestinos de... Más noticias Para comprar 25% de Banamex “me animó la confianza” que le tengo a Sheinbaum: Chico Pardo La Jornada - Julio Gutiérrez Ciudad de México. Fernando Chico Pardo aseguró que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por la confianza que tiene... Sopesa Europa derribar cazas y drones rusos que violen espacios aéreos de la OTAN La Jornada - Europa Press Madrid. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se... Conmoción en Argentina por asesinato de 3 mujeres; crimen habría sido transmitido en vivo La Jornada - Afp Buenos Aires. El brutal asesinato de tres jóvenes mujeres, transmitido en vivo por redes sociales, sacudía este jueves a Argentina, con al menos 12...