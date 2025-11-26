Miércoles, noviembre 26, 2025
Impresos

26 de noviembre de 2025 | 7758 | Tlaxcala

La Redacción
View Fullscreen

Temas

Más noticias

Nacional

México debe estar siempre alerta ante cualquier intento de injerencia externa apoyada por conservadores: Sheinbaum

La Redacción -
San Juan de Ulúa, Veracruz. Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a defender la Independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y libertad,...
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sale coordinador de Robo de Vehículos de la FGE por presunta corrupción; suman siete mandos removidos en menos de un mes

Isaí Pérez Guarneros -
José Hiram Cervantes Pérez, quien se desempeñaba como coordinador de la unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado...
00:02:01

10 víctimas de los 45 probables feminicidios registrados en Puebla en 2025 siguen sin identificar; activistas exigen justicia

Isaí Pérez Guarneros -
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, integrantes de al menos 33 colectivos realizaron un conteo...
00:00:58

Puebla no está lista para levantar la Alerta de Violencia de Género: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó este martes que el estado aún no está listo para solicitar el levantamiento de la Declaratoria de la Alerta...

Más noticias

Ataques aéreos “masivos” entre Ucrania y Rusia dejan al menos 10 muertos

La Jornada -
Afp Kiev. Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos "masivos" que dejaron al menos 10 muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan...

Disminuye producción en todos los cultivos del país, alertan dirigentes del Frente para el Rescate del Campo

La Jornada -
Braulio Carbajal Los bloqueos registrados este lunes en diferentes entidades del país son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno ante los múltiples llamados...

Miles de mujeres marchan en toda AL y el Caribe por el 25 N; más de 19 mil víctimas de feminicidio: Cepal

La Jornada -
Movilizaciones y actos de denuncia se desarrollan este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en ciudades de toda...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025