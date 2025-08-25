25 de agosto de 2025 | 7692 | Tlaxcala

Lunes, agosto 25, 2025
Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Eran falsos los testigos que acusaron a los defensores del agua en Xoxtla: juez

Efraín Núñez -
Los testigos presentados por Concesiones Integrales para denunciar a Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del derecho humano al agua de Xoxtla, carecen...

Sin que tenga una campaña visible, Morena dice haber afiliado a 300 mil militantes

Efraín Núñez -
Aunque Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, afirmó en su más reciente visita que en Puebla su partido suma más de 300...

Volcadura de autobús Futura en Huauchinango deja 21 heridos y tres fallecidos

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana del sábado se registró un accidente en la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, donde un autobús de...

Marcha propalestina convoca a miles de personas en Copenhague, Dinamarca

La Jornada -
Afp Copenhague. Más de 100 organizaciones -entre ellas Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional- participaron en la marcha, así como sindicatos, partidos políticos, colectivos de artistas y...

Cosecha abundante de maíz en EU estabiliza el precio de tortilla en México: Unión de Expendedores

La Jornada -
Carlos Figueroa, corresponsal Nuevo Laredo, Tam. La abundante cosecha de maíz en Estados Unidos está garantizando la estabilidad en el precio de la tortilla en México,...

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...

