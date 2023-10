23 aspirantes continuarán con el proceso de designación de nuevo titular del OFS

Por incumplir con alguno de los requisitos de elegibilidad, de 17 de los 40 aspirantes a ser designados auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), quedaron fuera del proceso, mientras que los 23 restantes, entre los que destacan la ex contralora del Ejecutivo en la administración de Alfonso Sánchez Anaya, Silvia Olivares Sánchez, iniciarán con el proceso de evaluación.

Este lunes y de conformidad con la convocatoria, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, dieron a conocer la lista de las personas que incumplieron con uno o algunos de los requisitos para ocupar la titularidad del OFS, en sustitución de María Isabel Delfina Maldonado Textle, quien este 1 de noviembre concluye el periodo de su mandato constitucional de siete años.

De la lista de personas que fueron excluidas del proceso, por no haber presentado documentación completa o no acreditaron los cinco años de experiencia en materia de fiscalización, destacan los nombres de Maricela Escobar Sánchez, ex contralora durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez; del ex consejeros electora, Óscar Lobatón Corona; del ex secretario general del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), les Germán Mendoza Papalotzi y Rocío Castillo Rodríguez, ex directora administrativa del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

Te puede interesar: Nuevo titular del OFS debe ser un tlaxcalteca: Manuel Cambrón

A ellos se les suman Rubén Cano Palacio, Said Corona Torres, Rogelio Cuateta Sánchez, José Marcial Flores Gómez, Pedro Alejandro Hernández García, Dagoberto Nicolás Hernández Nava, Miriam Montiel Morales, Severo Nava Acoltzi, Demetrio Nezahuatl Conde, Levinia Donaji Pérez Lira, Cruz Martin Pérez Zecua, Yaneth Miriam Romano Torres y Germán Vega Ordoñez.

En cambio, los 23 aspirantes que continúan en este proceso son Silvia Olivares Sánchez, ex contralora del Ejecutivo durante el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya; Héctor Escobar Pluma y Sergio Pérez George, trabajadores del OFS; y Joel Trinidad Ordoñez Carrera, hermano del ex secretario de Gobierno en el sexenio de Mariano González Zarur, Ernesto Ordoñez.

Además están Mauricio Arturo Ahuactzi Paredes, Karina Vianey Cabrera García, Luis Felipe Camilo Fuentes, Lucero Cuatepotzo, Jaime Víctor Fernández Derreza, Gustavo García Báez, Martín, Hernández Bautista, Joel Hernández Lara, Lorena Hernández Montiel, Enrique Huitrón Sánchez, Angélica Juárez Castillo, Armando Mendieta Cahuantzi, Jorge Omar Muñoz Lugo, Armando Netzahual Conde, Tomás Ortega Corona, José Paredes Tlachi, Sergio Pérez George, Miguel Ángel Roldan Peña, Arturo Lucio Salas Miguela y Andrés Temoltzin Teomitzi.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por los integrantes de la LXIV Legislatura local, este martes y hasta el próximo jueves, los 23 aspirantes a ese encargo deberán asistir a la entrevista personal que llevará a cabo la Junta de Coordinación Concertación Política del Congreso local.

Puedes ver: Aprueban diputados convocatoria para elegir a la persona que será titular de OFS

El viernes de esta misma semana un jurado de académicos, designados por la misma Junta de Coordinación, llevará a cabo la evaluación en forma escrita a todos los aspirantes y una vez concluidas esas etapas, los coordinadores de los grupos parlamentarios y diputados representantes de partido, dentro del periodo comprendido del 24 al 26 de octubre, emitirán un dictamen mediante el cual propondrá al pleno del Congreso local, una terna de personas candidatas para ocupar el cargo de titular del OFS, a fin de que los diputados nombren a quien ocupará la titularidad de auditor superior del periodo comprendido del 2 de noviembre de 2023 al 1 de noviembre de 2030.