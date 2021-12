Ha sido 2021 un año complicado para las industrias de autopartes: Canacintra

La industria de autopartes ha tenido un año muy complicado por los múltiples paros técnicos que ha generado la escasez de microconductores para los automóviles, de tal suerte que se proyecta que sea de “altibajos” el primer semestre de 2022, avizoró el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Marcos del Rosario Haget.

“El problema más grave consiste en que al no tener en claro si tenían o no microconductores las armadoras para seguir operando, las empresas de autopartes no pueden ajustar líneas de producción ni recortar personal porque de un momento a otro quieren producto para arrancar, entonces eso ha generado altibajos en el sector a lo largo del año”, explicó el dirigente de este organismo del sector privado.

Abundó que las empresas de autopartes trabajan con nueve horas de diferencia con lo que “está disparando la armadora, entonces no pueden parar, si la armadora dice que quiere producto para arrancar, deben tenerlo y eso deriva en que no se puede cortar gente ni ajustar líneas, porque no sabes si mañana tendrá que trabajar cierto turno”.

Por lo anterior, previó que los altibajos que se han enfrentado durante todo 2021 se vivirán por lo menos en el primer semestre de 2022 por la falta de semiconductores, porque a nivel mundial no están hoy las empresas al 100 por ciento para producir los componentes.

Marcos del Rosario consideró que para 2023 habrá un repunte favorable en la industria automotriz y la mejoría empezará a verse a partir del segundo semestre de 2022.

“Muchas agencias no tienen coches de entrega hasta dentro de dos o tres meses, hay un retraso importante en la manufactura de carros y esto ha hecho que las empresas del sector se vean lastimadas con costos adicionales. Los márgenes del sector automotriz son pequeños porque ya saben cuánto cuestan la materia prima, cierta máquina y el operario, entonces ya están las fórmulas muy estrictas de cómo vas a operar”.

Indicó que hay empresas que están pasando una época muy mala porque sus márgenes se han reducido debido a que sus costos se han incrementado. “Pero bueno, es parte de cómo está el mundo y la situación de los semiconductores, todo va a mejorar para el segundo semestre de 2022 y esperamos en 2023 un rebote importante para la industria automotriz porque la gente sigue comprando carros independientemente de si está enferma o no, la gente sigue viajando, internamente consume coches”.

Destacó que no ha habido recorte de personal en las industrias de autopartes este año, pues la manera en que se ha sorteado este problema es con los paros técnicos en los centros laborales.