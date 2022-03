20 docentes han sido cesados de la UATx por comprobarse que incurrieron en acoso sexual: rector

20 docentes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) han sido cesados por haberse comprobado que incurrieron en acoso sexual contra estudiantes, además este año la institución investiga dos casos más y uno de ellos ya está resuelto, informó el rector Luis Armando González Placencia, quien ofreció disculpas públicas a las víctimas.

Refirió que los despidos corresponden a denuncias que presentaron estudiantes ante la Rectoría en 2019, en el marco de una movilización que encabezaron alumnas para exigir cese al hostigamiento y acoso sexual en la máxima casa de estudios de la entidad.

“Antes de que iniciara la pandemia (de Covid-19) tuvimos una serie de demandas, de denuncias que se manifestaron en distintos lugares de la universidad. En ese momento las atendimos, se levantaron quejas, no teníamos todavía desarrollados los instrumentos y las herramientas para tratar los asuntos, pero decidimos separar a los profesores de sus cargos, se fueron 20 profesores en ese momento. Luego vino la pandemia y por razones obvias no se presentaron más casos”.

- Anuncio -

En cuanto a los dos casos recientes, González Placencia explicó que también son por hechos previos, pero hasta ahora las víctimas se atrevieron a denunciar a través del buzón que habilitó la institución para ese efecto. “Uno ya quedó completamente resuelto con plena satisfacción de la víctima y el otro está en revisión”, informó.

El rector precisó que son 20 docentes despedidos, pues uno de ellos fue denunciado por dos estudiantes. Respecto al que está en revisión, no descartó que también sea cesado, pues observó que en este tipo de hechos, “si (las víctimas) dicen que han sido violentadas es porque han sido violentadas”, asentó.

“Casi nunca resulta que no es cierto (las denuncias), los hechos, por lo menos, los que hemos conocido aquí, son de tal magnitud y dejan tal cantidad de evidencia que ha sido, digamos sencillo, tratar los casos de manera sencilla desde esa perspectiva. Al principio, había el temor, como en muchas universidades, que hubiera demandas laborales, pero el caudal de pruebas que teníamos simplemente llevó a los profesores a irse sin internar nada contra la universidad”.

González Placencia expuso que como parte del protocolo para este tipo de casos, la institución se abocó a la reparación del daño de las víctimas, pero evitó detallar en qué consiste este procedimiento, pues podrían revelarse datos que lleven a la identificación de las estudiantes agredidas.

Aseguró que la universidad garantizó a las víctimas la posibilidad de continuar sus estudios y titularse, entre otros aspectos relacionados con su formación. Porque, expuso, las agresiones “no son procesos que se agotan en el momento en que ocurren, sino que dejan secuelas importantes. En los casos recientes hay secuelas de daño que están impidiendo que las jóvenes puedan salir adelante, las apoyamos con ayuda psicológica y facilitamos que los procesos administrativos no resulten un obstáculo”.

Ante el retorno a las aulas de la población estudiantil, después de dos años de pandemia de Covid-19, expuso que la institución trabaja intensamente, “no solamente en la posibilidad de atender lo casos que eventualmente se presente, sino en un proceso de cambio de actitudes en el personal” a través de charlas, conferencias y capacitaciones en la materia. Asimismo, se aplicará metodología para identificar acusaciones falsas por parte de las estudiantes.

- Anuncio -

Por otro lado, el rector garantizó que la universidad respeta el día sin mujeres decretado para este 9 de marzo, por lo que no se pondrá inasistencia a estudiantes o sanciones a trabajadoras que no acudan a sus escuelas o centros de trabajo, respectivamente. Aclaró que no se suspenderán clases.

“Ellas son libres de ejercer sus derechos como quieran hacerlo, mañana (miércoles) se decretó, al igual que en años pasados, un día sin mujeres, así que las mujeres de esta universidad que deseen aprovechar ese día para lo que sea pueden hacerlo, hay instrucciones plenas de que no se ponga falta ni ningún tipo de reacción negativa en el caso de las trabajadoras”.