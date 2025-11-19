Miércoles, noviembre 19, 2025
Impresos

19 de noviembre de 2025 | 7753 | Tlaxcala

La Redacción
View Fullscreen

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:35

Grupo armado incendia bar “Lacoss” de la 11 Sur; mueren intoxicados 5 trabajadores

Isaí Pérez Guarneros -
Tres hombres de 43, 55 y 33 años; y dos mujeres de 20 y 21 años, identificados como trabajadores del lugar, fallecieron intoxicados por...
00:02:16

Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estarían vinculados al narcomenudeo y cobro de piso: SSP

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó este martes el saldo de cinco personas fallecidas, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras...

Hay un ambiente de miedo en la colonia Popular Coatepec luego del ataque al bar “Lacoss”

Isaí Pérez Guarneros -
Los negocios aledaños al tabledance Lacoss Night Club, ubicado sobre la Avenida Nacional y 105 Poniente, en paralelo a la 11 Sur, en la...

Más noticias

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

Detienen a siete personas y aseguran drogas y armas en el marco del Plan Michoacán

La Jornada -
César Arellano e Iván Saldaña En el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y de las Operaciones “Paricutín”, integrantes de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025