Martes, agosto 19, 2025
Impresos

19 de agosto de 2025 | 7688 | Tlaxcala

La Redacción
View Fullscreen

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

A 7 años de que la deuda del SOAPAP debió ser pagada, el organismo aún debe 719.4 mdp: SHCP

Patricia Méndez -
A siete años de distancia de la fecha establecida para que la deuda del SOAPAP quedara saldada –en 2018–, como compromiso para concesionar el...

El aumento salarial de Volkswagen, el segundo más bajo en 10 años y de los más reducidos en el país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El 4 por ciento de incremento directo al salario obtenido por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) en este...

En la zona metropolitana Puebla–Tlaxcala se disparan 76% las denuncias por violencia sexual: Data México

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual registraron el mayor crecimiento, con 76 por ciento de incremento y 109 denuncias, durante mayo...

Más noticias

Entrega INE constancias a 45 candidaturas ganadoras declaradas como inelegibles

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó constancia de mayoría a 45 candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y...

‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en Nueva York

La Jornada -
Afp Nueva York. El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para...

Concluye cumbre en la Casa Blanca; Trump perfila encuentro con Putin y Zelenski

La Jornada -
Afp Washington. La reunión cumbre de Donald Trump con líderes europeos en las que se analizó cómo lograr la paz entre Rusia y Ucrania concluyó,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025