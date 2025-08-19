Impresos 19 de agosto de 2025 | 7688 | Tlaxcala FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción agosto 19, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - agosto 10, 2025 The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Internacional Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - agosto 10, 2025 Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Últimas A 7 años de que la deuda del SOAPAP debió ser pagada, el organismo aún debe 719.4 mdp: SHCP Patricia Méndez - El aumento salarial de Volkswagen, el segundo más bajo en 10 años y de los más reducidos en el país Patricia Gutiérrez Rodríguez - 1 hora En la zona metropolitana Puebla–Tlaxcala se disparan 76% las denuncias por violencia sexual: Data México Patricia Gutiérrez Rodríguez - 1 hora Descarta gobierno complicaciones viales por nuevo edificio de la Secretaría de Finanzas Martín Hernández Alcántara - 1 hora 00:00:42 Las reglas de Morena contra el nepotismo aplicarán desde 2027, confirma Monreal tras debate entre Armenta y Mier Efraín Núñez - 1 hora Últimas La voz por todas Coral Avila Casco - DIF estatal inicia registro de pacientes para atención en el nuevo CRIAT La Redacción - 7 horas Lorena Cuéllar sube al sexto lugar en el Ranking de Gobernadores de Consulta Mitofsky La Redacción - 7 horas Alfonso Sánchez camina con vecinos las calles de Ixtulco; coordina respuesta institucional tras daños por lluvia La Redacción - 7 horas Continúa ayuntamiento con acciones para apoyar a familias afectadas por la fuerte lluvia del domingo La Redacción - 7 horas Relacionadas A 7 años de que la deuda del SOAPAP debió ser pagada, el organismo aún debe 719.4 mdp: SHCP Patricia Méndez - A siete años de distancia de la fecha establecida para que la deuda del SOAPAP quedara saldada –en 2018–, como compromiso para concesionar el... El aumento salarial de Volkswagen, el segundo más bajo en 10 años y de los más reducidos en el país Patricia Gutiérrez Rodríguez - El 4 por ciento de incremento directo al salario obtenido por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) en este... En la zona metropolitana Puebla–Tlaxcala se disparan 76% las denuncias por violencia sexual: Data México Patricia Gutiérrez Rodríguez - Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual registraron el mayor crecimiento, con 76 por ciento de incremento y 109 denuncias, durante mayo... Más noticias Entrega INE constancias a 45 candidaturas ganadoras declaradas como inelegibles La Jornada - Néstor Jiménez Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó constancia de mayoría a 45 candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y... ‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en Nueva York La Jornada - Afp Nueva York. El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para... Concluye cumbre en la Casa Blanca; Trump perfila encuentro con Putin y Zelenski La Jornada - Afp Washington. La reunión cumbre de Donald Trump con líderes europeos en las que se analizó cómo lograr la paz entre Rusia y Ucrania concluyó,...