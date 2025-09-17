17 de septiembre de 2025 | 7708 | Tlaxcala

Miércoles, septiembre 17, 2025
17 de septiembre de 2025 | Tlaxcala

La Redacción
Sin incidentes y en orden, festejos patrios en EU, reporta SRE

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que los festejos patrios realizados en Estados Unidos entre el...
Inicia México de manera coordinada con EU y Canadá consultas públicas para renegociación de T-MEC: Ebrard

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. México arrancará este miércoles las consultas para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) informó este martes...

Pactan normalistas y SEP matrícula para internas de nuevo ingreso en Teteles

Martín Hernández Alcántara -
Las alumnas del Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde” de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, informaron que llegaron a...

Rechaza SITEM intento de cerrar Normal de Teteles y exige que gobierno atienda a las estudiantes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) rechazó cualquier intento de cierre de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de...

El valor del trabajo de mujeres en casa equivaldría al 25% del PIB estatal

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El trabajo doméstico no remunerado realizado por la población femenina en territorio poblano representaría el 25.27 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE),...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

