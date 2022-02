15 años de la ley que ha nombrado las violencias contra las mujeres

Ya la semana pasada Elizabeth Muñoz dejó claras las raíces de las políticas públicas y del marco normativo para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, instrumentos internacionales que han sido diseñados para que los países avancen en dar respuesta ante los niveles de desigualdad y violencias que vivimos las mujeres.

Por ejemplo, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que contiene una definición sobre la violencia que sintetiza el pensamiento feminista y ha sido base de la mayoría de las leyes vigentes en el mundo, mediante la cual se ha podido analizar y nombrar la supremacía sexual, social, económica, política, jurídica y cultural que gozan los hombres, emanada, entre otras fuentes, de su poder de dominio sobre las mujeres.

Sin embargo, en México, es evidente la falta de cumplimiento a estos instrumentos internacionales, pues en la gran mayoría de los casos se desestima la importancia social del problema con el argumento de que toda la sociedad es violenta o con la prueba de que hay hechos de violencia que involucran a más hombres que a mujeres, como en las muertes violentas que son en mayor número de hombres, sin reparar en las condiciones sociales, culturales, estructurales y sistemáticas que nos diferencian a las mujeres de los hombres y todas las desigualdades y violencias que esto nos significa.

La violencia contra las mujeres ha sido documentada por muchos años, con diferentes mecanismos, indicadores y metodologías por instituciones del gobierno, sociedad civil, incluso por algunos medios de comunicación, universidades, centros de investigación, comisiones de derechos humanos; sin embargo, es el Estado el que debe contar con mecanismos especializados para tener información actual que refleje la realidad de las mujeres, pues de lo contrario esto ha dificultado una respuesta integral a los contextos actuales, que se van complejizando con las condiciones económicas, de salud o políticas.

El surgimiento de una ley que atendiera exclusivamente estas formas de violencias contra las mujeres, era urgente y ante un contexto de violencia feminicida que se vivía en México, en 2003 Marcela Lagarde propuso la creación de una comisión encargada de la problemática que no sólo se vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en todo el país, y fue aprobada como Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

Entre 2005 y 2006, la Comisión Especial de Feminicidio con un equipo de 70 investigadoras y el aval de la Cámara de Diputados, realizó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República mexicana; es la primera investigación científica, cualitativa y cuantitativa sobre violencia de género contra las mujeres realizada en México desde una perspectiva feminista y derechos humanos de las mujeres. El objetivo central fue documentar específicamente la situación de la violencia feminicida en el país; al ubicar la violencia feminicida como parte de la violencia de género, se investigaron también diversos tipos y modalidades de violencia, el feminicidio y otras muertes violentas y evitables de las mujeres. En la Investigación Diagnóstica constataron que la violencia de género contra las mujeres es estructural, porque el orden social, es decir, la organización de la vida social, es patriarcal.

Así, para enfrentar la terrible violencia contra las mujeres evidente en la punta del iceberg que había sido el feminicidio en Ciudad Juárez y en otros sitios, buscaron lograr una nueva ley que debería corresponder con la amplitud, la diversidad y la gravedad del problema. Armonizar en ella la legislación y los compromisos internacionales suscritos por el gobierno e impulsados por el movimiento feminista en México y en el mundo, y diseñar una política de Estado en materia de violencia contra las mujeres y desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fue reconocido en el conjunto de derechos humanos de las mujeres, como el primero. Como consecuencia, la Convención Interamericana Belém do Pará asumió el compromiso de contribuir con políticas de gobierno y definiciones de género a construir ese derecho a través de la erradicación de la violencia de género. La ley lo integra en su estructura y a todo lo largo de sus títulos, capítulos y artículos y transitorios. La ley garantiza y protege el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. “Se trata de una ley general que establece condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres, es aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres órdenes de gobierno” (Marcela Lagarde). En este enunciado hay un paso enorme: el sujeto de la ley son las mujeres, todas las mujeres. La ley está estructurada por varios principios jurídicos: la dignidad, la integridad, la igualdad, la libertad y la seguridad.

Miles y miles de mujeres se han acogido a estas leyes en busca de protección, atención y justicia, pero las acciones emprendidas han sido insuficientes, parciales, no han estado dirigidas a enfrentar las causas de la violencia sino sólo a atender a las víctimas.

A 15 años de existencia de esta importantísima ley, los gobiernos han incumplido con su deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; las Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres se han usado como bandera política o con fines políticos, a pesar de ser el único país que cuenta con este mecanismo de emergencia. La sociedad civil hemos exigido y seguiremos exigiendo su cumplimiento, pues no podemos aceptar la simulación, pero eso no nos convierte en “enemigas del gobierno”, pues hemos aportado tanto como en nuestras posibilidades ha estado, generando diálogos con cada nueva administración que siempre demuestra desconocimiento, desinterés y graves omisiones. El gobierno no puede permanecer en un discurso de avanzada, cuando en la práctica mantiene ideologías y actitudes del siglo pasado.

Ante un contexto feminicida que se mantiene en aumento desde hace décadas, urge la aplicación del marco normativo de protección para las mujeres y ni un paso atrás en nuestros derechos.