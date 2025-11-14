Impresos 14 de noviembre de 2025 | 7750 | Tlaxcala FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción noviembre 14, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - octubre 15, 2025 Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Nacional Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - octubre 12, 2025 Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Últimas “Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE Isaí Pérez Guarneros - Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta Isaí Pérez Guarneros - 22 mins Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia Isaí Pérez Guarneros - 23 mins Pleno del Consejo de la Judicatura nombra por unanimidad a Pedro Antonio Martínez como nuevo presidente Isaí Pérez Guarneros - 24 mins Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas de 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue Yadira Llaven Anzures - 25 mins Últimas Los límites en el aprendizaje de la LSM Diego A. González Gobierno estatal se anticipa ante el descenso de temperaturas por la temporada invernal La Redacción - 31 mins Capacita ayuntamiento de Tlaxcala a personal de Protección Civil para fortalecer la respuesta ante emergencias La Redacción - 11 horas Realizan “Marcha por la Paz” para exigir justicia ante diversos casos de impunidad Dania Corona Muñoz - 11 horas Acuerda Consejo Estatal de Seguridad implementar Mando Coordinado en Calpulalpan La Redacción - 12 horas Relacionadas “Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE Isaí Pérez Guarneros - La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció oficialmente el inicio de una investigación interna contra tres de sus principales fiscales, quienes renunciaron la semana... Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta Isaí Pérez Guarneros - Grupos procedentes de otros estados que se enquistaron durante la gestión de Gilberto Higuera Bernal fueron “depurados” para erradicar prácticas de corrupción heredadas en... Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia Isaí Pérez Guarneros - Este jueves se confirmó que el magistrado Fredy Erazo Juárez deja el Poder Judicial del Estado para asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada... Más noticias Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones La Jornada - Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe,... Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa La Jornada - Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas... Marco Rubio descarta enviar fuerzas de EU a México para combatir al ‘narco’ La Jornada - la redacción Ciudad de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Washington tenga que enviar fuerzas a México para combatir...