Viernes, noviembre 14, 2025
14 de noviembre de 2025 | 7750 | Tlaxcala

La Redacción
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

“Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció oficialmente el inicio de una investigación interna contra tres de sus principales fiscales, quienes renunciaron la semana...

Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
Grupos procedentes de otros estados que se enquistaron durante la gestión de Gilberto Higuera Bernal fueron “depurados” para erradicar prácticas de corrupción heredadas en...

Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia

Isaí Pérez Guarneros -
Este jueves se confirmó que el magistrado Fredy Erazo Juárez deja el Poder Judicial del Estado para asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada...

Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones

La Jornada -
Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe,...

Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

La Jornada -
Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas...

Marco Rubio descarta enviar fuerzas de EU a México para combatir al ‘narco’

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Washington tenga que enviar fuerzas a México para combatir...

