Jueves, agosto 14, 2025
14 de agosto de 2025 | 7685 | Tlaxcala

La Redacción
Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Baja 10 por ciento la pobreza en Puebla, pero se mantienen al alza rezago educativo y falta de seguridad social

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En tres años baja la pobreza en todas sus dimensiones en Puebla. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), descendió 10.6...

Aunque homicidios bajaron en los últimos siete meses 9.7%, sigue siendo alto el número en el estado

Isaí Pérez Guarneros -
Aunque en los primeros siete meses de 2025 Puebla registró una disminución de 9.7 por ciento en los homicidios dolosos, la reducción sigue sin...
00:01:09

Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares

Patricia Méndez -
Vendedores ambulantes que recientemente fueron retirados de las calles del Centro Histórico, podrán instalarse en el Paseo Bravo, en una feria de útiles que...

Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump

La Jornada -
Afp y Sputnik Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles a Rusia con "consecuencias muy graves" si su homólogo ruso Vladimir Putin no...

Aprueba ejército israelí plan sobre nueva ofensiva en Gaza

La Jornada -
Afp Jerusalén. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la franja de Gaza, donde Hamas condenó sus "agresivas"...

Aguilar se compromete a “hacer mucho” y bajar salarios en SCJN

La Jornada -
Ciudad de México. Como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del 1º de septiembre, Hugo Aguilar...

