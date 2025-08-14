Impresos 14 de agosto de 2025 | 7685 | Tlaxcala FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción agosto 14, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - agosto 10, 2025 The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Internacional Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - agosto 10, 2025 Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Últimas Baja 10 por ciento la pobreza en Puebla, pero se mantienen al alza rezago educativo y falta de seguridad... Patricia Gutiérrez Rodríguez - Aunque homicidios bajaron en los últimos siete meses 9.7%, sigue siendo alto el número en el estado Isaí Pérez Guarneros - 4 horas 00:01:09 Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares Patricia Méndez - 4 horas En caravana, 300 habitantes exigen a edil de Xoxtla desconocer acuerdos con Agua de Puebla para explotar pozo 4 Efraín Núñez - 4 horas Congreso del estado obligará a directivos de Concesiones Integrales a comparecer cada tres meses: García Efraín Núñez - 4 horas Últimas El Premio Estatal de Periodismo 2025 Yassir Zárate Méndez - Presidenta Sheinbaum apoyó construcción del distribuidor vial Santa Ana: Lorena Cuéllar José Carlos Avendaño - 10 horas Gobernadora Cuéllar inaugura Centro de Convivencia Familiar en Calpulalpan La Redacción - 13 horas No hay salida de reos de los Ceresos para delinquir ni autogobierno en los reclusorios: Perea Guadalupe de La Luz Degante - 13 horas Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump La Jornada - 13 horas Relacionadas Baja 10 por ciento la pobreza en Puebla, pero se mantienen al alza rezago educativo y falta de seguridad social Patricia Gutiérrez Rodríguez - En tres años baja la pobreza en todas sus dimensiones en Puebla. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), descendió 10.6... Aunque homicidios bajaron en los últimos siete meses 9.7%, sigue siendo alto el número en el estado Isaí Pérez Guarneros - Aunque en los primeros siete meses de 2025 Puebla registró una disminución de 9.7 por ciento en los homicidios dolosos, la reducción sigue sin... 00:01:09 Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares Patricia Méndez - Vendedores ambulantes que recientemente fueron retirados de las calles del Centro Histórico, podrán instalarse en el Paseo Bravo, en una feria de útiles que... Más noticias Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump La Jornada - Afp y Sputnik Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles a Rusia con "consecuencias muy graves" si su homólogo ruso Vladimir Putin no... Aprueba ejército israelí plan sobre nueva ofensiva en Gaza La Jornada - Afp Jerusalén. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la franja de Gaza, donde Hamas condenó sus "agresivas"... Aguilar se compromete a “hacer mucho” y bajar salarios en SCJN La Jornada - Ciudad de México. Como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del 1º de septiembre, Hugo Aguilar...