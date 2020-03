En casi una década se habrían cometido 14 crímenes de odio contra mujeres trans

De 2010 a 2019 se habrían cometido al menos 14 presuntos crímenes de odio en contra de mujeres trans en Tlaxcala, por lo que es necesaria la tipificación de este delito a fin de que sean investigados adecuadamente y evitar la impunidad, aseveró Paola Jiménez Aguirre, representante estatal de la Red Nacional de Mujeres Trans.

En el marco de este 31 de Marzo Día Internacional de la Visibilización Transgénero, la también activista señaló que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2018 arroja que la población trans padece un alto grado de segregación y violencia, pero en Tlaxcala la prevalencia es de 60 por ciento.

Por otra parte, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que 10 por ciento de la población “se asume con una identidad de género u orientación sexual diferente, y de esa proporción, entre cinco y seis por ciento puede considerarse trans”.

El año pasado la entidad fue la octava del país en legislar en materia civil para reconocer la identidad de género de las mujeres y hombres trans, “lo cual nos posiciona a la par de países como Argentina, Uruguay o Chile”.

-¿Se está respetando esta nueva legislación?, se le preguntó.

Este proceso, de carácter gratuito, consiste en que toda persona que así lo desee tiene la posibilidad de tramitar una nueva acta de nacimiento, para cambiar su nombre y género (de masculino a femenino o viceversa), sin tener que acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico para obtener este reconocimiento.

El problema es que la CERC “no ha diseñado ni emprendido una campaña para difundir esta disposición legal, por lo que un número considerable de la población tlaxcalteca la desconoce, sobre todo aquella que vive alejada de la capital de estado, como Calpulalpan, Nanacamilpa y Tlaxco”.

Hasta ahora, los asuntos de personas trans que se han acercado a la Red para acompañarlas, se han enterado por comentarios; recientemente –añadió– en Contla nos preguntaron sobre los trámites, pues los desconocen totalmente.

“Hemos acudido a la CERC y el coordinador, Alfonso Carmona Vega, no ha tenido el interés, y no ha querido tampoco, impulsar una campaña estatal… además falta reglamentar la ley en torno al proceso, capacitación de personal del Registro Civil y otras cosas”.

De nada sirve contar con un marco jurídico que reconozca este derecho si al acudir a la Coordinación los servidores públicos “nos reciben sin usar lenguaje incluyente, de manera grosera y prejuiciosa”. El coordinador “siempre se mostró renuente”, apuntó.

A este contexto de violencia institucional se sumó el desconocimiento por parte del personal de la CERC sobre la existencia de esta legislación, pues así lo evidenció el pasado 15 de noviembre cuando se solicitaron los primeros procedimientos; además, la tardanza en la expedición del documento, ya que fue expedido hasta los primeros días del mes de enero de este 2020, bajo el argumento “de que no estaban preparados para eso”.

De no capacitarse al personal del Registro Civil o de continuar actitudes negativas hacia las personas trans, Jiménez Aguirre no descartó la posibilidad de promover una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) o al organismo nacional.

Tampoco desechó la posibilidad de que mujeres y hombres tlaxcaltecas aún se trasladen hasta la Ciudad de México, o piensan hacerlo, para realizar este tipo de trámite.

DEL BULLYING TRANSFÓBICO A LA DESERCIÓN ESCOLAR

-¿Han recibido asuntos sobre negativa de acceso a la educación?.

-No, pero sí por hostigamiento escolar por parte de compañeros, profesorado y directivos de los planteles escolares, quienes realizan bullying transfóbico.

Entre la población prevalece aún “mucha desinformación y el estigma en torno a la comunidad trans que es orillada a abandonar sus estudios, es un problema grave”.

Por estas razones es importante este Día Internacional para exponer lo que pasa en el ámbito escolar, los crímenes de odio hacia mujeres trans, y el acceso a la justicia, a la salud integral y personal adecuado, y al empleo, acentuó.

Hay empresas que discriminan y rechazan a este sector de la población –dijo–, la Red atiende un par de casos por despido y otros dos por hostigamiento, “les dijeron, te contrato pero tienes que vestirte de cierta forma”, aunque esos sucesos ocurrieron antes del reconocimiento legal en Tlaxcala, por lo que a partir de este, los contratistas tendrán que acatar lo que el acta de nacimiento establece.

“Es decir, ya no podrán argumentar, tu expresión es una y tu documentación es otra, hoy gracias a esta ley, ya no será el caso, sino que cotejarán que el documento concuerda con la identidad de género y no hay ningún problema; en teoría tendría que ser así, esperemos que en la práctica también lo sea, y si no, estaremos ahí como organización”.