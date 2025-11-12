13 son los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del SAET

Un total de 13 aspirantes comparecieron este miércoles ante un sínodo especializado y diputados, como parte del proceso de entrevistas públicas para ocupar las dos vacantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), luego de más de un año de omisión legislativa en la renovación de ese órgano ciudadano.

El procedimiento, coordinado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, busca definir los perfiles que serán propuestos al pleno para su eventual designación, en la sesión de este jueves, conforme a los tiempos establecidos en la convocatoria aprobada.

Los aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad son: Michel Hernández Méndez, Héctor Sánchez Vázquez, Janeth Miriam Romano Torres, Jessica Sandra Fernández Cornejo, Cirilo Rosalío Espejel Velazco, María Aida González Sarmiento, Alan Hernández Sánchez, Remigio Vélez Quiroz, Brandon Jiménez Enríquez, Rubén Fernando Hernández Mejía, Ibraín Villegas Hernández, Erika Hortensia Arenas Mendieta y Guadalupe Ortega Gutiérrez.

El sínodo evaluador estuvo conformado por Diego Bernal Toriello, presidente propietario; Adi Loza Barrera y Ramón Antonio Ruiz Díez como vocales y Fernando García Vázquez, suplente.

Durante las entrevistas, cada aspirante contó con cinco minutos para exponer su visión sobre temas de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, definidos por insaculación, y posteriormente respondieron hasta tres preguntas directas relacionadas con su plan de trabajo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jaciel González Herrera, informó que el procedimiento se desarrolla conforme a la convocatoria y en estricto apego a la ley.

“Hoy se llevaron a cabo las entrevistas públicas aplicadas por un sínodo de profesionales. Son 13 aspirantes los que han participado, y será este órgano evaluador quien emita los resultados a la Comisión para elaborar el dictamen correspondiente”, explicó.

Agregó que se prevé recibir el informe técnico del sínodo durante la tarde de este mismo miércoles, con la intención de que la Comisión dictamine a la brevedad y someta las designaciones al Pleno en la sesión del jueves.

El Congreso local deberá designar a dos nuevos integrantes de este sistema, con lo que se cubrirán los espacios que quedaron vacantes tras la conclusión del periodo de Lucero Romero Mora en agosto de 2024 y la renuncia de Víctor Cosetl Flores en septiembre pasado, quien asumió el cargo de juez en materia civil y familiar.

De acuerdo con la convocatoria, las personas electas iniciarán funciones el 14 de noviembre de 2025 y concluirán su encargo el 13 de noviembre de 2030, garantizando un periodo de cinco años conforme a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.