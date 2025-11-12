Miércoles, noviembre 12, 2025
12 de noviembre de 2025 | 7748 | Tlaxcala

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Ordena un tribunal colegiado frenar temporalmente la excavación de tres pozos del SOAPAP en Xoxtla

Efraín Núñez -
El Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó frenar temporalmente la excavación del pozo Pavigi, el 4 y el 5 en...

Se posponen 50% de inversiones industriales previstas en Puebla para 2026

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
De seis grandes inversiones automotrices, metalmecánicas y de plásticos que se preveía llegaran a Puebla en este año, tres ya se pospusieron para 2026, mientras...

Tras intervención de la Segob, pactan planilla de unidad aspirantes en Sindicato de Burócratas

Yadira Llaven Anzures -
Tras el conato de violencia que obligó a suspender la elección, los aspirantes a integrar el Comité Electoral del Sindicato de Burócratas del estado...

Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza: Unicef

La Jornada -
Reuters Ginebra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que Israel impide la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringas para...

Aerolíneas de EU cancelan otros mil 200 vuelos por cierre del gobierno

La Jornada -
Reuters Washington. Las aerolíneas cancelaron casi mil 200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las mil desde que el gobierno...

Activa Venezuela “despliegue masivo” de unidades militares ante la amenaza de una agresión estadounidense

La Jornada -
Ángel González, especial para 'La Jornada' Caracas. A las 4 de la madrugada de este martes todas las unidades militares, policiales, sistemas de armas, Milicia Nacional...

