Asegura ex edil de Totolac que sí cumplió con entrega de información a su sucesor en el cargo

El ex alcalde de Totolac, Giovanni Pérez Briones rechazó las acusaciones de su sucesor en el cargo, Ravelo Zempoalteca Enríquez, al asegurar que sí le dejó la información suficiente sobre el estado que guarda la administración municipal, con lo cual se deslindó de cualquier pérdida de datos que se haya presentado.

Reveló que su administración cumplió con su responsabilidad con la entrega-recepción, a pesar de que el proceso, denunció, fue obstaculizado por el equipo designado por el actual alcalde, pues incluso se presentaron conatos de violencia contra la comisión responsable de hacer la entrega de la información correspondiente.

Es de recordar que el actual edil de Totolac, Ravelo Zempoalteca denunció que su antecesor incumplió con el proceso de entrega-recepción, situación por la cual levantó un Acta Administrativa el pasado 4 de octubre y dio de conocimiento al Congreso local para los trámites que correspondan.

De acuerdo con el edil emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre la documentación faltante se encuentran contratos de cuentas bancarias y otros archivos XML de todas las operaciones fiscales realizadas, como compras, gastos y nóminas, durante la pasada administración que duró cuatro años ocho meses.

Además, denunció Zempoalteca Enríquez recibió el reporte del avance físico financiero de programas, los reportes de ingresos propios, ni los correspondientes a fideicomisos, rendimientos financieros, egresos y estados de cuenta bancaria junto con el avance de metas del Programa Operativo Anual, entre otros documentos.

Sin embargo, Pérez Briones rechazó esas acusaciones, las cuales dejó entrever le incomodan. “Eso me ha obstaculizado bastante, tanto que hacen comentarios de la administración que está funciones que no había entregado la información, ni los documentos, que no se dio en tiempo y forma”.

Sostuvo que la información que proporcionó a su sucesor “se apoya en instrumentos tecnológicos, por lo que si los actuales funcionarios municipales ignoran cómo acceder a estos, es responsabilidad del ayuntamiento, que debe contar con personal que conozca los informes que preparó la administración anterior”.

“No es una responsabilidad nuestra de parte de la administración saliente, sino que ellos tengan la oportunidad, de realmente, contratar perfiles que sepan operar la tecnología que se les heredó para que puedan conocer las entrañas de las bases de datos que nosotros actualizamos y modernizamos”, asentó.