Difícilmente podíamos competir ante una “campaña de Estado”, reafirma Ávalos; recibe constancia de primera minoría al Senado

Luego de recibir su constancia de asignación de primera minoría al Senado de la República, la priísta Anabell Ávalos Zempoalteca, de la Coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”, PRI, PAN, PRD, reiteró que fue difícil competir ante una “campaña de Estado”.

Acompañada de su suplente, Zonia Montiel Candaneda, y del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto García Sarmiento, mencionó que este es un momento complejo, por lo que reafirmó que la ciudadanía debe tener la seguridad de que desde el Senado “va a defender a México”.

En esta elección está en juego la libertad, la democracia y la dignidad: Anabell Ávalos

Anotó que esta es una nueva etapa del país en la que se requiere unidad y remarcó, ante integrantes del Consejo Local del INE, que se enfrentó a “una campaña de Estado y ante eso, evidentemente difícilmente podíamos competir”.

Reconoció el trabajo del INE y afirmó que siempre ha defendido la autonomía de este órgano, por lo que remarcó que le apuesta a la democracia.

En entrevista con medios de comunicación, recalcó que cree en la división de poderes y que todavía no se define si Morena y aliados tendrán mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Reiteró que no se deben permitir las reformas constitucionales “que dañan” a tantos sectores, las cuales fueron presentadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en las que se plantea la desaparición de varios organismos.

Calificó de graves a esas iniciativas y reconoció que difícilmente la oposición podrá frenarlas en caso de que la alianza morenista obtenga la mayoría calificada. Aseveró que no quiere “dejarle un futuro negro, demoledor, a mis hijos, a sus hijos, a sus nietos, y por eso tenemos que trabajar”.

Sobre los resultados avasallantes de Morena en las urnas en la elección del 2 de junio, afirmó que se debe respetar el voto ciudadano; sin embargo, le duele que sus compañeros candidatos a los diferentes cargos de elección no lograran su objetivo, pues “no esperábamos este escenario… pero así es esto, en política se gana o se pierde”.

Añadió que el PRI ha salido adelante de momentos difíciles, pero que ahora “tenemos que hacer una reflexión profunda y en esa dinámica creo que tenemos que trabajar para fortalecer al PRI e incluir a los jóvenes y a las mujeres”. Abundó que todas las fuerzas políticas deberán resetearse.

Dijo que su relación con el gobierno estatal, encabezado por la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, “será de respeto”, pues “nunca en mi vida, ni me he vendido, ni me he ausentado, ni me han comprado, y esta no será la excepción”.

Sobre la posibilidad de que en 2027 vuelva a ser la abanderada de su partido a la gubernatura, respondió que “yo no les puedo hablar de ello”. Pero el líder priísta, Ernesto García Sarmiento, secundó: “¡Siempre!”.

