Cioac: solo interesa al gobierno la siembra de cebada para abastecer a industria maltera

El gobierno desalienta la siembra de otros cultivos en la zona poniente del estado porque nada más le interesa el de cebada, para proveer a la industria maltera, pese a que el precio que esta paga no permita recuperar la inversión, aseveró Alberto Ávila Montaño, dirigente de la Central Independiente de Obreros y Campesinos Agrícolas (Cioac)

Es preocupante “ver pasar gobiernos” y que las cosas “sigan iguales, hay veces que empeoran”, porque los agricultores comen y viven del campo, pero “es muy difícil que la burocracia en el poder entienda esta situación, porque no es lo mismo hacer campaña que hacer trabajo”, apuntó.

Repasó que en su región se dejó de sembrar amaranto hace dos años, cultivo por el cual se optó debido a que era mejor que el trigo y la cebada, ya que su precio “era un poquito mejor”, sin embargo, “el gobierno no le pone atención a eso”.

Dijo que a las instancias gubernamentales solo les interesa que en la región poniente del estado se cultive cebada “para que (la producción) sea para las cerveceras y seguir embruteciendo al pueblo”.

En este año casi no llovió y al pasar el ciclo para maíz se tuvo que sembrar cebada, pero la tonelada de semilla vale 12 mil pesos, comparativamente con el precio en venta de este grano, que es de cuatro pesos por kilogramo. “Por eso digo que es preocupante”.

Si el productor tiene tres años cultivando este cereal, “le dan un vale para llevarlo directamente a la empresa maltera y hay una bonificación de, al parecer, 400 pesos por tonelada, aparte del costo que pagan, de todos modos no es nada”, indicó.

Ávila Montaño también agregó que ante la condición de estiaje algunas personas dejaron de producir ajolote “porque los jagüeyes no tienen ni una gota de agua”. Asimismo, expuso que existe un problema grave de salud a causa de granos importados que provocan cáncer y por la contaminación de cuerpos de agua con residuos que han infectado a la fauna acuática, por lo que instó a sembrar árboles frutales y magueyes y a cuidar el recurso natural para “cambiar la situación en Tlaxcala”.

Pidió al gobernador Marco Antonio Mena y al presidente Andrés Manuel López Obrador “que se preocupen” por este sector “si no eso va a causar una crisis tremenda”.

En su opinión, “lo que está pasando en Tlaxcala no es culpa del gobierno federal… tenemos un gobernador que ni siquiera nos recibe… hoy me bañé, pensé que íbamos a ir con él, dije, siquiera para vaya un poquito ‘aperfumadito’, a lo mejor así me recibe…. no me preocupa que no lo haga, al final de cuentas queremos que resuelva los problemas del campo”.