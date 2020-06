Zozobra entre parientes de presos con Covid–19 por poca información

Desde que se impuso la cuarentena en los penales de Puebla, algunos de los familiares que tienen enfermos de coronavirus han tenido poca información de la evolución de sus pacientes, y al principio de la estrategia ni siquiera sabían en qué penal se encontraban, revelaron los afectados quienes solicitarán una audiencia con el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

La Jornada de Oriente dialogó ayer con parientes de algunos reclusos, quienes pidieron la gracia del anonimato porque dijeron que no tienen ningún reclamo a la administración que encabeza a nivel estatal el izquierdista Luis Miguel Barbosa Huerta,

Sin embargo, dijeron estar en zozobra porque desde el pasado 29 de abril el gobierno estatal determinó suspender las visitas a las cárceles para reducir el riesgo de contagios. Solo los abogados no han tenido en esta etapa restricciones para ver a sus defendidos.

El lunes 25 se conocieron los primeros ocho casos de contagio de Covid–19 entre la población carcelaria de Puebla. Sucedió en la penitenciaría de Huejotzingo. Las autoridades habilitaron el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) con capacidad para 150 personas y la cárcel de Tecali de Herrera con un aforo para 50 internos, a fin de que sirvieran como centros de reclusión hospitalaria para presos con coronavirus.

Los reos de ambos lugares fueron trasladados a otros reclusorios, lo cual causó inconformidad entre los presos y familiares.

“Mire, yo tengo un hijo que me dijeron que tiene coronavirus, estaba en el Penal de San Miguel, luego me dijeron que se lo habían llevado al CIEPA y los estuvimos buscando ahí, pero no estaba. Nos asustamos mucho, regresamos a San Miguel y duro y dale nos decían que ahí no estaba, que regresaramos al CIEPA. Total, para no hacerle el cuento largo, mi hijo no estaba ni en el CIEPA ni en San Miguel, lo mandaron a Tecali y ahí la gente no los quiere”, expresó una señora.

Otro par de mujeres que acompañaban a la declarante aseguraron haber padecido una situación similar.

Ahora, la zozobra de varios parientes es porque reciben poca información de los reclusos que cayeron en cama infectados por el Covid–19.

“Nos dicen que ahora menos que nunca podemos visitarlos, pero tampoco nos dicen si van bien o mal, nada más que están estables y eso no lo hace a una estar tranquila, sabrá dios si no ya hasta los recogió a uno de nuestros hijos o si está sufriendo”, expresó la misma declarante, mientras sus acompañantes asentían.

Por esa razón los familiares de presos con Covid–19 buscarán una entrevista con el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, con la finalidad de que les permita tener, en primer lugar, contacto con los internos que no padecen la enfermedad y, en segundo término, que los parientes de presos contagiados tengan información con mayor precisión y puntualidad.