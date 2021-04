Inicia donación de terrenos para rescatar zona arqueológica de Totimehuacán

Propietarios de terrenos en la zona donaron tres de las primeras 90 hectáreas que se tienen previstas para proteger la zona arqueológica Tepalcáyotl, en San Francisco Totimehuacan, reveló Héctor Aguilar, presidente de la Comisión pro Defensa del Territorio de esta población.

En entrevista vía telefónica, el activista expuso que la donación se realizó en un acto público el domingo pasado y consiste en la extensión de terreno que rodea a la pirámide principal del sitio, mejor conocida como “Tepalcáyotl 1”, en la cual se procuró 50 metros de protección en su periferia según los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Expuso que la idea es la donación a los integrantes de la comisión de un total de 90 hectáreas con el objetivo de preservar la zona arqueológica.

Recordó que este requisito es primordial para que el INAH inicie los trámites para reconocer de manera oficial a Tepalcáyotl como una zona arqueológica.

Sostuvo que tras la donación se creará un patronato para que el sitio pueda ser rescatado, preservado y administrado de manera comunitaria por parte de los vecinos, dueños e integrantes de la sociedad civil.

Subrayó que ya se había platicado con los dueños del primer basamento, quienes estuvieron de acuerdo en la donación de 50 metros en donde se encuentra el basamento.

Indicó que hoy otras tres bases piramidales en la zona que se ubican en terrenos cuyos dueños están en pláticas con la Comisión Pro-Defensa para hacer la donación correspondiente.

Recordó que en la zona sur del sitio ya hay construcción de viviendas las cuales se van a respetar a decisión de los dueños de los demás predios para evitar que surja un conflicto social.

Expuso que en las 90 hectáreas hay 10 dueños, los cuales aceptaron hacer una segregación de los polígonos correspondientes a las pirámides con el objetivo de resguardar el patrimonio histórico.

Respecto al patronato informó que estará conformado por los 10 dueños de las 90 hectáreas, por los 83 integrantes de la Comisión pro-Defensa, así como por dos representantes por cada uno de los siete barrios que constituyen Totimehuacán.

Confió que en los próximos días se llegue a un acuerdo con los dueños de los terrenos donde se ubican las bases piramidales, dos, tres y cuatro para que se consume la donación.

Para ello informó que se tienen previstas mesas de trabajo en los próximos días con estos dueños que hasta el momento no están convencidos de la donación.

En otro tema, el también secretario de la Asociación Tepalcáyotl negó que esté detrás del supuesto despojo del que fue objeto una propietaria de predios en la zona, delito supuestamente encabezado por Octavio Huerta, hermano del diputado federal Saúl Huerta Corona.

“No conozco a la señora, no conozco su predio. Afirma que estoy en una organización de campesinos y defensores de la tierra pero no conozco a dicha asociación. No nos interesan los demás terrenos de la zona, la Comisión defiende la zona arqueológica únicamente”, expuso.