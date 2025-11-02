Zohran Mamdani: el inmigrante, musulmán y socialista que se perfila como próximo alcalde de NY

Nueva York y Washington. Esta capital del capitalismo mundial, en un país gobernado por la derecha antimigrante de Donald Trump, que ha declarado “enemiga” a toda la izquierda, está por elegir a Zohran Mamdani, un joven inmigrante, musulmán y que se identifica como “socialista democrático”, como alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos.

El senador Bernie Sanders afirmó que:

“Todo el mundo está observando la campaña de Zohran. La razón es que la gente quiere saber la respuesta a una pregunta sencilla: en el año 2025, ¿es posible que la gente ordinaria se junte y derrote a estos oligarcas?”

Su triunfo en la elección que culmina este martes aún no está garantizado, a pesar de que en esta recta final ha gozado de un margen de 10 puntos o más en las encuestas sobre su principal contrincante Andrew Cuomo, el ex gobernador de Nueva York, quien es parte de la aristocracia del Partido Demócrata.

La derrota de Cuomo frente a Mamdani en las elecciones primarias de los demócratas en junio sacudió al partido a nivel nacional, y marcó lo que muchos esperan sea una nueva generación progresista dentro de un partido que no ha logrado enfrentar de manera efectiva y audaz a Trump y su proyecto ultraderechista.

Cuomo, con el apoyo de multimillonarios incluyendo el ex alcalde Michael Bloomberg, que donó 5 millones de dólares en estos últimos días, y otras figuras claves de la cúpula política y económica de la ciudad (algunos calculan más de 20 millones de dólares), se lanzó como candidato independiente apostando a su papel como el único que podía derrotar al joven insurgente sin gran experiencia política.

Pero la extraordinaria movilización del voto joven y multicultural de Mamdani, y sus más de 90 mil voluntarios, ha superado, por ahora, los ataques virulentos —incluyendo pintarlo de “radical” y usar el veneno antimigrante y antimusulmán compartido con Trump— y la inversión multimillonaria.

Ahora el joven de 34 años está a punto de ser alcalde de Nueva York, con implicaciones políticas nacionales.

Trump y sus aliados han acusado al Partido Demócrata y a la población de Nueva York por contemplar la elección de lo que llamó “un comunista lunático”, y ha amenazado con consecuencias desde la presidencia, sin ofrecer detalles.

Pero también es ciudad natal de figuras opositoras como el senador Bernie Sanders y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez. Si gana Mamdani, marcará el mayor triunfo electoral de movimientos progresistas en décadas, entre ellos los Democratic Socialists of America, el Working Families Party, varios sindicatos, coaliciones sociales y líderes religiosos musulmanes, protestantes, judíos y católicos.

En los últimos días de la campaña, Mamdani ha cruzado fronteras culturales: bailando salsa con mujeres de tercera edad, sumándose a clases de taichí con asiáticos, y ofreciendo mensajes en varios de los más de 200 idiomas que se hablan en la ciudad, incluyendo un español sorprendentemente fluido.

Mamdani expresa con orgullo que es inmigrante. Sus padres llegaron desde África, aunque son de origen indio, cuando la Universidad de Columbia ofreció una plaza a su padre, el académico Mahmood Mamdani, y su madre, la cineasta Mira Nair.

Su interacción con comunidades inmigrantes ha movilizado el voto de sectores que no solían participar, incluyendo asiáticos del sur y musulmanes, con amplio apoyo también de comunidades judías.

Con una sonrisa constante y un mensaje serio, Mamdani ha centrado su campaña en el costo de vida en una ciudad cada vez más cara. “Nueva York no está a la venta” es uno de sus lemas centrales.

Sus propuestas incluyen:

Congelamiento de rentas reguladas

Construcción de vivienda popular

Cuidado infantil universal

Transporte gratuito en autobuses municipales

Tiendas de productos básicos subsidiados

Apoyo a estudiantes sin techo

Atención a salud mental

Financiamiento mediante impuestos a los más ricos (más de 385 mil millonarios en la ciudad)

También ha declarado que intentaría arrestar a Benjamin Netanyahu si visita la ciudad, por estar acusado por la Corte Penal Internacional.

En un discurso reciente, Mamdani afirmó:

“Cuando ganemos el 4 de noviembre y gobernemos con dignidad, será por el movimiento que construyó Bernie”.

Una y otra vez, igual que Sanders, repite el tema de la gran desigualdad económica entre el 1% más rico y el 99% restante, concluyendo con: