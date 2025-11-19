Zapotitlán está en la final de certamen de la ONU Turismo por el título de la Villa más bonita del mundo

Zapotitlán Salinas consiguió pasar a la final del certamen denominado La Villa Turística más Bonita del Mundo, título que por el momento solo tiene Cuetzalan, informó Leonardo Arizmendi Martínez, presidente municipal, dijo que será el próximo mes cuando se conozcan los resultados finales.

El certamen es organizado por la ONU Turismo que lanzó la convocatoria en abril. Al cerrarse el registró tan solo de México se registraron 65 municipios, pero México debió elegir a ocho finalistas y Zapotitlán Salinas está en esa lista, explicó el alcalde.

Pero la decisión final es de la ONU Turismo, que debe hacer un análisis sobre todos los participantes para determinar cuáles merecen ese nombramiento, lo que depende de una serie de requisitos entre ellos la capacidad de hospedaje, todo lo cual se cubrió por parte de Zapotitlán, según explicó Arizmendi Martínez.

Reconoció el apoyo que para cumplir con los requisitos brindó al ayuntamiento tanto la Secretaría de Turismo del estado, como la federación, que dieron todo el acompañamiento para hacer el registro en tiempo y forma.

El turismo es la fortaleza más importante del municipio, que al ser pequeño enfrenta una serie de obstáculos para atraer recursos económicos, motivo por el que se decidió aprovechar los diferentes atractivos que tiene en materia ecológica y cultural, dado que se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

A decir del alcalde en este primer año de su gestión se ha notado un incremento significativo en la afluencia turística, lo que para él es una clara señal de que se va logrando el objetivo de colocar al municipio entre los lugares de atractivo para los turistas y recordó que ya el gobierno del estado lo incluye en los puntos más importantes para visitar.

De lograr que se le reconozca con el nombramiento de la Villa Mas Bonita del Mundo, le dará una posición más sobresaliente, dado que en todo el país ese título solo lo ha logrado Cuetzalan.

Confió en que en diciembre próximo el nombre de Zapotitlán Salinas se convierta en el segundo municipio poblano en ostentar ese nombramiento, mismo que dijo se merece por todo lo que ofrece la población.