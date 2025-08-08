Zapata vive

El 8 de agosto de 2025, se cumplen 146 años del nacimiento de Emiliano Zapata Salazar en la comunidad de Anenecuilco, Morelos. Esta fecha, la figura del “Caudillo del Sur” no es solo un recuerdo histórico, sino una presencia viva en el corazón de México. Su nombre resuena con la fuerza de la tierra y la inquebrantable demanda de justicia. Un eco que, a más de un siglo de su partida, sigue inspirando luchas y reflexiones sobre el destino de nuestra nación.

Zapata no fue un líder de escritorio, sino un hombre forjado en la realidad de los campos morelenses; testigo y víctima de la opresión que el sistema de haciendas ejercía sobre los campesinos. Desde joven, supo que la tierra no era una mercancía, sino un derecho ancestral, la base de la vida y la dignidad de su pueblo. Esta convicción profunda lo llevó a empuñar las armas y a convertirse en el estandarte de la Revolución Agraria. Un movimiento que buscaba devolver a los pueblos lo que les había sido arrebatado.

La esencia del zapatismo se cristalizó en el Plan de Ayala, proclamado en 1911. Este documento, más que un simple manifiesto político, fue una declaración de principios que exigía la restitución de las tierras usurpadas y la expropiación de las haciendas para ser distribuidas entre los campesinos. Zapata no confiaba en promesas vacías. Su lealtad estaba íntimamente relacionada con la causa de la tierra y con aquellos que la trabajaban. Por ello, cuando Francisco Ignacio Madero González (1873-1913), a quien inicialmente apoyó contra la dictadura de Porfirio Díaz, no cumplió con las demandas agrarias, Zapata no dudó en retomar la lucha, declarando que la Revolución no había terminado hasta que se hiciera justicia.

Su liderazgo guerrillero fue formidable. A pesar de los constantes embates de las fuerzas federales, Zapata logró mantener gran parte del estado de Morelos bajo su control hasta 1919. Su movimiento, arraigado en las comunidades y sostenido por una ideología agraria radical, representaba una amenaza existencial para los gobiernos que buscaban centralizar el poder y restaurar un orden que, para Zapata, era sinónimo de injusticia. Su figura, con su característico bigote y su atuendo de charro, se convirtió en el símbolo de la resistencia campesina.

La persistencia de Zapata y su negativa a negociar los principios de la reforma agraria lo convirtieron en un objetivo prioritario para el gobierno de Venustiano Carranza. Emiliano Zapata fue víctima de una traición calculada. El 10 de abril de 1919, en la Hacienda de San Juan, Chinameca, Morelos, fue emboscado y acribillado a balazos por las fuerzas del coronel Jesús Guajardo, quien había fingido una deserción para ganarse su confianza.

La brutalidad del asesinato y la posterior exhibición pública de su cuerpo en la ciudad de Cuautla, Morelos, durante 24 horas, buscaban disipar cualquier duda sobre su muerte y desarticular el movimiento zapatista; sin embargo, el efecto fue contrario. La muerte de Zapata no solo no detuvo la lucha, sino que lo elevó a la categoría de mártir y símbolo inquebrantable de la causa agraria.

El asesinato de Zapata, lejos de consolidar el poder de Carranza, socavó su legitimidad y el apoyo popular a su gobierno. Generales zapatistas como Genovevo de la O Jiménez (1876-1952) y Gildardo Magaña Cerda (1891-1939), se unieron a Álvaro Obregón Salido (1880-1928) en el golpe que derrocó a Carranza en 1920. Tras la caída de Carranza, los zapatistas obtuvieron puestos importantes en el nuevo gobierno y, crucialmente, lograron implementar en Morelos un programa de reforma agraria y redistribución de tierras basado en las disposiciones del Plan de Ayala.

Así, la bala que segó la vida de Emiliano Zapata no pudo matar sus ideales. Su figura se transformó en un mito dentro de la conciencia de los pueblos; una “fórmula de reivindicación contra viejas ofensas”. Su influencia perdura hasta nuestros días, especialmente en las luchas por la tierra y la justicia social en el sur de México.

En este aniversario de su natalicio, debemos recordar a Emiliano Zapata, no solo como un caudillo revolucionario, sino como la encarnación de la lucha por la dignidad campesina. Su legado nos recuerda que la tierra es más que un recurso; es la raíz de nuestra identidad y la promesa de un futuro más justo. Zapata vive en cada parcela recuperada, en cada voz que clama por equidad, en el campesino que labra la tierra regándola con sudor y en la memoria colectiva de un México que sigue construyéndose sobre los cimientos de su visión.

