Ex presos políticos y vecinos de Zacatepec exigen la libertad de Miguel López y que Higuera Bernal no sea ratificado en la Fiscalía

Ex presos políticos del sexenio morenovallista, organizaciones sociales y pobladores de la comunidad de Santa María Zacatepec ofrecieron este miércoles una rueda de prensa, de manera conjunta, donde no solo exigen al gobernador Miguel Barbosa Huerta la liberación del ambientalista Miguel López Vega, sino además reclamaron la cancelación del colector de aguas industriales del Parque Ciudad Textil de Huejotzingo, así como la no ratificación del fiscal Gilberto Higuera Bernal, quien utilizó la misma estrategia del gobierno anterior para fabricar delitos y encarcelar a defensores del medio ambiente.

En las instalaciones del Foro Karuzo, denunciaron que en lo que va de la administración del morenista se han documentado al menos 20 procesos penales en contra de defensores del agua, la tierra y el territorio, en los que se incluyen los casos de Zacatepec, Ocotepec, Pahuatlán, Tehuacán y Amozoc.

Por esta razón, pidieron a la autoridad el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra del resto de sus compañeros.

Ahí se reunieron Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y su hijo Xihuel, ambos dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, el ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, y los ambientalistas Martín Camacho, responsable del Aviario del Parque Ecológico, Oswaldo Villegas, comisariado ejidal de Ocotepec, y Gerardo Pérez Muñoz, del Colectivo Hermanos Serdán.

Coincidieron que con la llegada del morenista Barbosa Huerta al gobierno del estado de Puebla no se acabó la criminalización contra los opositores, por lo que exigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se abra una visitaduría especial para que registre los conflictos socio-ambientales en el estado.

Incluso, enfatizaron que la entidad poblana ocupa el tercer lugar a nivel nacional por el mayor número de presos y procesados por la defensa del medio ambiente.

En su oportunidad, Simitrio afirmó que la aprehensión del comunicador de la Radio Zacatepec viola los acuerdos internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además acusó que la obra del entubamiento de las aguas industriales fue impuesta por el gobierno estatal de manera forzada y sin una previa consulta libre e informada a la comunidad de origen indígena.

“A las autoridades no les importa la vida ni la salud de la gente y sí el negocio de empresas, se ha ignorado el señalamiento de la OIT para el cuidado del medio ambiente, por eso, la lucha es justa y legítima”, respaldó el líder de la UPVA.

Advirtió que con la demanda de libertad de Miguel López no queda en el olvido la exigencia que se cancele el proyecto, así como no usar la persecución y no atender la causa original que es la contaminación del río Metlapanapa.

En ese sentido, recalcó que la lucha de origen es para que no avancen los proyectos y sean cancelados.

Al inicio, la niña Abigail López Ramírez comunicó un mensaje de su padre Miguel López Vega, recluido en el penal de San Miguel desde el pasado sábado.

“No he podido ver a mi papá porque soy menor, pero les envió un mensaje a las organizaciones sociales y al pueblo de Zacatepec que no se frene la lucha, que sigamos defendiendo el río aunque él siga en prisión”, dijo de manera clara.

Abigail, quien cotidianamente acompaña a Miguel en las movilizaciones sociales, informó que con el respaldo de 23 organizaciones sociales, además de agrupaciones nacionales e internacionales, la comunidad de Zacatepec mantendrán la resistencia en contra de la contaminación del río Metlapalapa y por la liberación del primer preso político del actual sexenio.

Por lo anterior, adelantó que este jueves continuarán las marchas y protestas en Zacatepec, la Casa de la Justicia de Tlaxcalancingo y la Fiscalía General del Estado (FGE), a propósito de la segunda audiencia para que Miguel López demuestre su inocencia.

La menor responsabilizó al gobierno estatal y al presidente auxiliar de Santa María Zacatepec, Joel Lozano, emanado también del partido Morena, de liberar permisos para que funcione el colector pluvial que ha generado los daños medioambientales a su comunidad.

“Las acciones de persecución social y las más de cuatro órdenes de aprehensión, no detendrán la lucha por la defensa del medio ambiente”, puntualizó la hija de Miguel.

Afirmó que su padre es preso político de Barbosa, pues se le fabricaron los delitos de obstrucción de obra pública y las vías generales de comunicación, así como de utilizar explosivos.