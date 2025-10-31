Viernes, octubre 31, 2025
Yo y las nubes

De niño veía las nubes camino de la escuelao de regreso a casa y un día aparecía Jesús y de él, una voz tronanteme decía: ¡serás padre!.
Foto de Haragos Zoltán, Hungría: andar entre nubes
Ricardo Antonio Landa

De niño veía las nubes

camino de la escuela

o de regreso a casa

Y un día que me habían dado 

las medallas  de buena conducta

y de aprovechamiento,

miré que en una nube gorda

 

aparecía Jesús 

con su sagrado corazón

y de él, una voz tronante

me decía: ¡serás padre!

 

Yo creí que sacerdote

o al menos monje o fraile. 

Pero no, otro padre he sido.

Recuerdo que ese trueno,

estruendo ensordecedor, 

no dejó  claro el final 

de la frase divina.

 

Se desató un aguacero

corrí a casa y feliz

le dije a Julita mi abuelita:

¡Padre seré! Ella profética 

dijo, sí mijo, padre de más de tres.

r. heindel// Nureyev 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Antonio Landa, más de 70 años después de andar en las nubes.

