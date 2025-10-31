Yo y las nubes

De niño veía las nubes

camino de la escuela

o de regreso a casa

Y un día que me habían dado

las medallas de buena conducta

y de aprovechamiento,

miré que en una nube gorda

aparecía Jesús

con su sagrado corazón

y de él, una voz tronante

me decía: ¡serás padre!

Yo creí que sacerdote

o al menos monje o fraile.

Pero no, otro padre he sido.

Recuerdo que ese trueno,

estruendo ensordecedor,

no dejó claro el final

de la frase divina.

Se desató un aguacero

corrí a casa y feliz

le dije a Julita mi abuelita:

¡Padre seré! Ella profética

dijo, sí mijo, padre de más de tres.

Ricardo Antonio Landa, más de 70 años después de andar en las nubes.

