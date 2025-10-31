Yo y las nubes

De niño veía las nubes
camino de la escuela
o de regreso a casa
Y un día que me habían dado
las medallas de buena conducta
y de aprovechamiento,
miré que en una nube gorda
aparecía Jesús
con su sagrado corazón
y de él, una voz tronante
me decía: ¡serás padre!
Yo creí que sacerdote
o al menos monje o fraile.
Pero no, otro padre he sido.
Recuerdo que ese trueno,
estruendo ensordecedor,
no dejó claro el final
de la frase divina.
Se desató un aguacero
corrí a casa y feliz
le dije a Julita mi abuelita:
¡Padre seré! Ella profética
dijo, sí mijo, padre de más de tres.
Ricardo Antonio Landa, más de 70 años después de andar en las nubes.