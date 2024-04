Ningún otro alcalde hizo más que yo en seguridad, responde Rivera a Armenta

Eduardo Rivera Pérez, candidato de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla” a la gubernatura, pidió a su oponente de Morena, Alejandro Armenta Mier, que le diga si algún otro alcalde hizo las acciones que él llevó a cabo en materia de seguridad durante su gestión como presidente municipal.

Rivera se refirió al tema después de que Armenta criticó su desempeño como alcalde de la capital del estado, al asegura que no invirtió lo necesario en materia de seguridad pública y que hubo un abandono a las juntas auxiliares, entre otros aspectos.

Interrogado sobre el asunto durante la presentación de su propuesta de seguridad para el estado, el panista afirmó que, como alcalde de Puebla en dos ocasiones hizo más que el gobierno del estado actual.

“Le respondo a Armenta: contéstame si alguien me superó en graduación de policías, si alguien me superó en compra de patrullas, si alguien me superó en instalación de cámaras de videovigilancia, si alguien me superó en la aplicación de la aplicación Alerta Contigo”, señaló.