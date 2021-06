Yamil Yitani, candidato de MC a edil de Puebla, afirma que no gobernará desde una oficina y mantendrá recorridos a pie

Edgar Yamil Yitani Ortega, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puebla, sostuvo que no gobernará desde una oficina sino que realizará trabajo de campo.

En declaraciones hechas horas antes de que finalice el periodo de campaña, aseveró que de obtener la confianza de las y los poblanos, desde el primer minuto de su gestión pondrá en marcha todos los proyectos que a la capital del estado le hacen falta.

Apuntó que el equipo que lo rodea está altamente capacitado, por lo que no pondrá excusas para no trabajar por la ciudad.

“Que quede claro, no voy a estar detrás de un escritorio en Palacio Municipal, aspiro al cargo, pero no aspiro a sentarme en la silla del ayuntamiento para desde ahí mandar. Todo lo contrario, quienes estarán en oficina serán los que gestionen todo lo que las y los poblanos vayan pidiendo, yo haré un trabajo de campo. Ya basta de aquellos servidores públicos que llegan al puesto y se encierran todo el periodo de administración recibiendo un salario. Conmigo habrá puertas abiertas para todos y me verán en las calles trabajando”, expresó.