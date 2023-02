¿Ya tienes peleas en la Coliseo?

Una visión panorámica de la lucha libre nos permite evidenciar los muchos aspectos de la vida social en los que ésta se encuentra presente. Desde las funciones formales de las muchas “Arenas” que a lo largo y ancho de México conforman el deporte-espectáculo con cientos de luchadores y luchadoras de diversas categorías y una infinidad de apariencias, cataduras y atuendos, hasta la curiosa conjunción entre el llamado Universo cinematográfico de Marvel, compañía propiedad de Walt Disney, que produce las películas de los “superhéroes” gringos ahora en su nueva serie “Marvel Lucha Libre Edition: el origen de la Máscara” que incluye luchadores mexicanos como los “técnicos” “Arachno”, “Estrella Cósmica” y “Leyenda Americana” contra los rudos como “Picadura Letal”, “Venenoide” y “Terror Púrpura”, pero disfrazados de superhéroes o villanos de Marvel. Otro aspecto por el que pasa esta amplia mirada es la música en su especie denominada rock-surf como el ya proverbial álbum grabado en 1962: “Asesinos de la Lucha Libre”.

El Santos contra la Tetona Mendoza”

Un buen amigo me informó acerca del uso de la imagen de una luchadora caricaturizada llamada “Mamá Lucha” —una ama de casa que lucha por la economía familiar, asesorada por “El Santo”— en una campaña publicitaria para promover un supermercado y que decir del espectáculo de lucha libre femenil que han protagonizado recientemente “Las cholitas de Bolivia”, mujeres campesinas que con su atuendo tradicional de “pollera” (falda larga) se enfrentan en el ring realizando evoluciones gimnásticas y llaves aprendidas a las luchadoras mexicanas. Algunos recordamos también la tira cómica y la correspondiente película, “El Santos contra la Tetona Mendoza”, de los “moneros” Jis y Trino, que también están basadas en la lucha libre con una serie de personajes estrambóticos concebidos en sueños o ensueños claramente herbales. Existe una empresa española que se ha especializado en la venta, en línea, de máscaras de luchadores mexicanos. Acabo de ver un libro infantil con este tema: “El enmascarado de lata” de Vivian Mansour e ilustrado por “Trino”. Por esto y muchas más cosas concluyo, sin tener duda alguna, que la lucha libre es uno de los símbolos incomparables de la cultura mexicana contemporánea.

“Técnicos(as)”, “rudos(as)”, “exóticos” y “minis”

Como todos sabemos, esta actividad se lleva a cabo formalmente en recintos llamados genéricamente “Arenas” que evocan justamente a los circos romanos y las arenas en donde tenían lugar los combates entre los gladiadores para diversión de los ciudadanos, pero también existen cuadriláteros portátiles que se montan en las ferias de los pueblos y en las fiestas patronales de los barrios tradicionales de las ciudades para llevar a cabo estas funciones. El número de luchadores y luchadoras en nuestro país es enorme y se dividen en dos grandes categorías: “Técnicos”, aquellos que se sirven de llaves y maniobras admitidas por los reglamentos; los “Rudos”, en cambio, son quienes además de la aplicación de las llaves recurren a todo tipo de trampas y provocaciones que, el siempre “respetable”, califica de “marranadas” u otros adjetivos de mayor calibre. También contienden en el ring los “exóticos” quienes son miembros de la comunidad lgbt o afectan maneras que supuestamente los identifican así, aunque pueden ser al mismo tiempo “rudos” o “técnicos”. La categoría “mini” está integrada por sotacos o enanos cuyos combates generalmente son las partes de “relleno” en las funciones.

Recuerdo que entre los “Rudos” de los años 50 y 60, que recibían la rechifla y las “mentadas” del público se encontraban el mítico “Cavernario Galindo”, “El Bulldog”, “El Médico Asesino”. El youtuber “Misticiero”, conocedor de este espectáculo, ha considerado otros más como “El Satánico”, “Sangre Chicana”, el trío “Los Misioneros de la Muerte”, “Gori Guerrero”, “Los hermanos Dinamita”, “El perro Aguayo”, “Pierrot Junior”, etcétera. Por otro lado, tenemos encabezando a los “técnicos” y ovacionados por casi todos, a “El Santo”, seguido muy de cerca por “Blue Demon”, “Mil Máscaras”, “Atlantis”, “Huracán Ramírez”, “Black Shadow”, “Ray Mendoza”, “El Rayo de Jalisco”, etc. Los “Rudos” y los “Técnicos” pueden cambiar su rol a voluntad, cuando observan que decae su popularidad y se hace necesario un cambio “de cabo a rabo” que llega a consistir en un nuevo nombre, atuendo y máscara. Un caso especial fue la aparición de “Fray Tormenta”, un religioso que tiene a su cargo un orfanato quien, con los permisos correspondientes de las autoridades eclesiásticas, se “fajaba” en el encordado contra los representantes del “chamuco”. El cura, después de una carrera de 38 años, cuenta con su sucesor: “Fray Tormenta Jr”.

En la época de la que les hablo no aparecían en escena los denominados luchadores “exóticos” y cuando algún luchador provocaba a la afición con algunos ademanes o apariencia considerados como poco varoniles la gente estallaba en improperios homofóbicos y burlas hirientes. Por fortuna esto ha cambiado y es común ver a luchadores de esta categoría que tienen un buen grupo de seguidores; entre ellos sobresalen “My Flowers”, “Cassandro”, “Pimpinela Escarlata”, mejor conocido como la “Pimpi”, “Polvo de Estrellas”, “Gardenia Davis” o “Dulce Gardenia”, “Mamba”, quienes se presentan con maquillaje exagerado, cabello ensortijado y pintado de color llamativo y trajes femeninos. Entre los luchadores de poca talla anatómica, que no suelen formar parte de los programas regulares de “las luchas”, se llegan a agarrar a catorrazos algunos como “Microman”, “Gallito” y el “Perico Zacarías”.

Las damas del cuadrilátero

El doctor Alfonso Morales, carismático cronista deportivo, notable por sus coloridas narraciones, llamó a las mujeres luchadoras “Las damas del cuadrilátero”. Las mujeres pugilistas mantienen también las mismas categorías que los varones y después de ser poco consideradas, décadas atrás, reaparecieron con fuerza en los años 80 del pasado siglo y fue a partir de ese momento que han tenido una mayor presencia en el pancracio. Entre las luchadoras que abrieron el camino —a contracorriente— para las mujeres estuvo Natalia Vázquez en 1935, Magdalena Caballero “La Dama Enmascarada” en 1955 y por la misma época, Irma González, “La novia de El Santo”. La participación de las mujeres se cerró intempestivamente en 1954 con la prohibición “verbal” del entonces Regente del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, para que las mujeres no participaran en la lucha; esto provocó que buscaran presentare en provincia. En la década de los 60 fue el cine el vehículo que promovió la participación femenil en la lucha libre con las películas “Las luchadoras contra el `Médico Asesino” con Martha “La Güera” Solís, “Toña “La Tapatía”, Magdalena Caballero “La Dama Enmascarada” y muchas otras, seguramente porque la maldad del galeno, sicario de Satanás, exigió que las señoras se juntaran para echarle “Monterrey” y “romperle su mandarina en gajos”. Es en 1986 cuando se formaliza el regreso de las mujeres a la lucha libre y hoy día decenas de ellas forman parte de las funciones regulares en todo el país, acompañadas con su correspondiente séquito de admiradores.

Máscara contra cabellera

El despojo de la máscara y la pérdida de la cabellera corresponde a la máxima exposición en una disputa del encordado. Cuando un luchador pierde la máscara, de inmediato se revela la identidad y se proclama “a los cuatro vientos” su nombre verdadero; a partir de ese momento puede declinar su estrella y con frecuencia disminuyen sus seguidores ya que aparece ante ellos como un simple mortal, despojado de su aureola heroica, lo cual es semejante a la pérdida de la cabellera. Cuando cualquiera de esto sucede los luchadores buscan cambiarse el “nombre de tablas” y adoptar otra apariencia y “personalidad” pugilística para tratar de recuperar la fama perdida. Quienes poseen más victorias y más máscaras ganadas son los ídolos indiscutibles de los admiradores y ejemplo de los chamacos, quienes procuran comprarse una máscara “baratona” de su ídolo en algún puesto próximo a la Arena.

Llaves de la lucha libre

Las llaves en la lucha libre son movimientos que buscan inmovilizar o infligirle algún “castigo” al contrario. Existen algunas llaves que se practican regularmente en los combates y que tienen el nombre de su creador o de su difusor. El doctor José Ángel Garfias, investigador de la unam y ex–luchador, quien se ha ocupado del tema, da cuenta de un sinnúmero de maniobras de sumisión en la lucha. Por ejemplo, “El Gori” Guerrero creo la llave conocida como “La Gori especial”, pero la popularizó “El santo”. La famosa “Hurracarrana” creada por “El Huracán” Ramírez, “Patada a la Filomena” creada por “El Murciélago Velázquez”, “La Cavernaria” del “Cavernario Galindo”, “El Nudo de “Tarzán” López, “La Cerrajera” de Enrique Llanes, el célebre cronista quien primero fue cerrajero, luego luchador e inventó su “llave” y devino narrador. Por ejemplo “La Quebradora”, la “Doble Nelson”, “La Suplex”, “Los candados”, son llaves de uso generalizado entre los luchadores y existen muchísimas combinaciones más.

La ciudad de Puebla no podía quedarse atrás.

La ciudad de Puebla en los años 30 era todavía un importante centro textil manufacturero y por ello se encontraba a la zaga de las diversiones de la capital de la República. En la ciudad de México Salvador Luttheroth inició en 1933 su empresa de lucha libre ofreciendo funciones regulares en la Arena Modelo que después se convertiría en la Coliseo y ahora la México. En Puebla se concertó una función del arte del pancracio pocos meses después. Nos relata lo siguiente el maestro Isaac Wolfson, autor del libro “Dos cines en la vida de Puebla en el siglo xx.”.

“En 1934, el Variedades fue también Arena de lucha libre (…) En México la lucha libre profesional nació en septiembre de 1933, y cinco meses después se dio en el Variedades la primera función en puebla, el sábado 24 de febrero de 1934. Hubo una lucha preliminar a una caída y dos luchas estelares a “2 caídas de 3”, hasta vencer. En la primera, Manuel ´Toro Hernández` venció a Francisco ´Firpo` Segura y en la segunda Pat Riley ´El Irlandés` sucumbió ante Jack Manuel ´El Portugués`”.

Pero desde mucho tiempo antes, en el antiguo teatro Variedades (aquel que se destruyó en un incendio en 1922), tuvo lugar la pelea de lucha libre que protagonizaron en 1910 el “Bull-Dog” contra Enrique Ugartechea, considerado el primer luchador mexicano de talla internacional, quien de acuerdo a un artículo de Xalbador García se anunciaba de esta manera en los carteles de finales del siglo xix: “Ugartechea levantará dos caballos con todo y jinete; más de 500 kilogramos sobre su pecho”

Continuando con Wolfson sabemos que “la función de cine terminaba a las siete treinta de la noche y a las nueve comenzaba la lucha”. El cuadrilátero se instalaba en el amplio foro del teatro y por el precio de un peso con veinticinco centavos en luneta, setenta y cinco centavos en anfiteatro y cincuenta en “gayola” la afición se emocionaba con los lances del “Charro Aguayo” (sin relación de parentesco con “El Perro Aguayo”), “El Gorila Macías”, “Flirpo” Segura y otros gladiadores reconocidos. Años más tarde las luchas se trasladaron al cine-arena Constantino, el “Costalito”, y el Variedades recuperó su condición de cine-teatro.

El señor Francisco Arreola, regiomontano autoexiliado en Puebla (a decir de él mismo) y un auténtico admirador de la lucha libre escribió en dos partes la “Historia de la lucha libre en Puebla” y nos informa del siguiente testimonio de una persona a quien entrevistó:

“Por un lado, el señor Yoyo Garduño afirma que: `La lucha libre desde que yo tengo noción, idea en 1940 [sic], ya iba yo a una arenita que estaba acá en la 36 poniente 911 más o menos por ahí y se llamaba cine-arena-teatro Hidalgo, ahí ya había luchadores buenos y eran poblanos. Tenía 8 años y yo iba a las funciones de lucha libre´”.

La “Cancha de San Pedro” (ex-hospital de San Pedro) fue también escenario de la lucha libre que, por cierto, custodiaban una pareja formada por doña Lupita y don Juan, quienes aparecerán más tarde como pintorescos protagonistas de la afición que invariablemente le “mentaban la madre” y cosían a leperadas al “réferi” a los “Rudos” y a sus seguidores, casi siempre presentes en las funciones de la Arena Puebla, recinto construido ex profeso para la lucha libre en el año de 1953 por parte de la Empresa Mexicana de Lucha Libre.

Al parecer existían tres niveles progresivos en Puebla que un luchador tenía que recorrer para convertirse en una figura considerada en los escenarios de la lucha profesional mexicana: primero iniciaba su carrera en la Arena Hidalgo (por el rumbo de la colonia Santa María de la ciudad de Puebla); luego, ya con cierta experiencia y condición física, pasaba a la “Cancha de San Pedro” (4 norte y 2 oriente); si se mantenía en forma y gustaba su manera de luchar podía pasar a la Arena Puebla donde se consagraba como un profesional.

El señor Arreola, citado párrafos arriba, nos ofrece también el testimonio del profesor Dani Galán en su paso por la Arena del Cine Teatro Hidalgo, lugar en donde se alternaban las luchas con películas populares:

`”La Arena Hidalgo era un edificio que adentro tenía un jacalón, en ese tiempo pasaban una película, después de la película subían el telón, le ponían las cuerdas y ahí luchábamos por el mismo precio, pero eran unos llenos que llegó una vez a caerse una grada de tanta gente que había…”.

Una función típica de lucha libre

En la proximidad de la Arena Puebla se congregan animadamente quienes lograron conseguir un boleto para la función de lucha libre con un cartel estelar. Es un lunes cerca de las 8:30 de la noche y el bullicio va creciendo en la medida en que se ingresa al coliseo que, por cierto, huele a “cerrado” y a desinfectante. La mayoría de los fanáticos llevan su buena provisión de “pepitas”, “huesitos” (semillas de capulín), cacahuates, garbanzos, etcétera. La venta de la empresa consiste en las tortas de jamón, queso de puerco y cemitas de milanesa, así como “chescos” y “cheves” que son transportados por los “cubeteros” que se desplazan por los pasillos. Hoy día la oferta gastronómica es mucho más variada. Cuando llega la hora, el presentador pide al público, en varias ocasiones, que pase a ocupar sus asientos para iniciar la función, lo que hace a viva voz arrastrando cada palabra que emite, entre abucheos por que sí o por que no. Unas “ñecas” aparecen en acceso de los luchadores y bailan desganadamente al compás de la música del sonido local como grato marco a la aparición de los contendientes que son recibidos con su rechifla y aplausos correspondientes, incluyendo al réferi.

Los aficionados que pertenecen por derecho propio al respetable, aunque se comporten como trogloditas, se divierten como enanos escuchando las florituras de los cronistas que narran los encuentros sin dejar de mover la mandíbula. En otros tiempos, cuando los aficionados juzgaban que las peleas no merecían la pena y por ello se sentían defraudados, iniciaban una “cojiniza” acompañada de una gran variedad de majaderías que nublaba por unos instantes, el espacio central de la Arena. El día 21 de septiembre se celebra el “Día Nacional de la Lucha Libre”, declarada como patrimonio intangible de la Ciudad de México y con toda seguridad ésta se mantiene aún en el gusto de muchas personas. El espectáculo tiene ya una larga vida y un gran espacio entre los demás entretenimientos contemporáneos, que tampoco son lo que dicen ser como los concursos de cocina, los certámenes de belleza, los de “diseño de modas”, de “talentos” artísticos, etc. Me despido con la frase de “Míster Niebla”, luchador mexicano: “si la vida te da la espalda, agárrale las nachas”.

