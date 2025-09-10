Ya suman dos mandos ministeriales coludidos con desapariciones en lugar de investigar

Francisco N., quien se desempeñaba como agente de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas en el estado de Puebla, fue detenido la mañana del martes, acusado de cometer actos de corrupción al exigir a una familia 20 mil pesos en efectivo como gratificación por “haber logrado” la localización de una pariente reportada como desaparecida en este municipio.

Se trata de la segunda detención registrada en menos de un mes dentro de esta área de la Fiscalía General del Estado (FGE). La primera fue contra el entonces comandante ministerial Alejandro Macuil Tláhuetl el pasado 29 de julio, quien ya fue vinculado a proceso por presuntamente brindar protección a un hombre relacionado con al menos 10 desapariciones en la entidad.

Sobre la reciente detención se informó que el 29 de noviembre de 2024 el agente ministerial Francisco N. inició la investigación por la desaparición de una mujer, en Tehuacán, quien días más tarde fue localizada con vida.

Posterior a ello Francisco N. habría exigido a la familia la entrega de 20 mil pesos en efectivo, atribuyéndose el mérito de la localización de la víctima, hecho de corrupción que fue denunciado y tras las investigaciones se determinó su detención y puesta a disposición del juez de control de Tehuacán para el proceso correspondiente.

En julio pasado también fue aprehendido Alejandro Macuil Tláhuetl, quien se desempeñaba como comandante del Grupo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, fue señalado como presunto responsable de la falta de avances en múltiples carpetas de investigación por desaparición de personas.

Su nombre salió a relucir tras la detención de un delincuente relacionado con desapariciones de personas y delitos contra la salud, quien habría señalado directamente a Macuil de brindarle protección.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que Macuil Tláhuetl no solo lo protegía, sino que podría haber encubierto actividades ilícitas del señalado. La FGE confirmó que durante un cateo realizado el 17 de junio en un domicilio vinculado a Federico N, ubicado en la privada 16 de Septiembre Sur, en el barrio El Tepeyac del municipio de Coronango, fue localizado un cráneo humano.

Mientras en el primer detenido ya se determinó la vinculación a proceso, en el segundo caso se espera que esta semana el juez de control defina si se le vincula a proceso; la audiencia para ello aún no tiene fecha definida.